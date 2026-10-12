Pity Álvarez participará de manera virtual en la reanudación del juicio por homicidio

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz se reanudará luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires rechazara el pedido de nulidad de la pericia interdisciplinaria presentado por la defensa. Los jueces resolvieron que el músico podrá seguir las próximas audiencias por videoconferencia, con asistencia permanente.

La decisión fue tomada por el presidente del Tribunal, Gustavo Goerner, quien desestimó los planteos para anular el informe médico, apartar a los profesionales que lo realizaron y convocar a nuevos especialistas. Con esta resolución, el debate continuará el viernes después de la controversia que generaron las distintas evaluaciones sobre la capacidad del cantante para afrontar el proceso penal.

Qué resolvió el tribunal sobre la salud de Pity Álvarez





Durante la última audiencia, Goerner sostuvo que Álvarez comprende la situación judicial que atraviesa y está en condiciones de continuar sometido al proceso penal. Esa conclusión coincide con la evaluación del Cuerpo Médico Forense, que determinó que el músico puede participar del juicio.

La defensa había cuestionado ese dictamen y reclamado que se revisara la aptitud de su representado para seguir las audiencias. El planteo buscaba frenar el avance del proceso y abrir nuevamente la discusión sobre su estado de salud.

Sin embargo, el Tribunal consideró que no correspondía anular las actuaciones ni separar de la causa a los profesionales que elaboraron el informe. También descartó la posibilidad de convocar a otros especialistas para realizar una nueva evaluación.

El informe del centro donde está internado el músico





Desde Solar Colonial, la institución de Castelar donde Álvarez permanece internado, el equipo tratante presentó una evaluación con una postura diferente a la del Cuerpo Médico Forense. Los profesionales desaconsejaron que el cantante participe de las audiencias, incluso de manera virtual.

Según el informe de sus médicos, la exposición judicial y mediática podría afectar su estabilidad. El equipo también advirtió sobre indicadores de riesgo para el propio músico y para terceros, argumentos que la defensa utilizó para cuestionar la continuidad del debate.

Pese a esas advertencias, los jueces resolvieron que Álvarez podrá presenciar por videoconferencia las declaraciones que restan, con asistencia permanente. La medida permitirá que el proceso avance sin exigir su presencia física en la sala de audiencias.

El juicio continuará con los testimonios pendientes





Hasta el momento, 27 testigos declararon durante el juicio que busca determinar la responsabilidad penal de Álvarez por el homicidio de Díaz.

Con el rechazo de los planteos de nulidad, el tribunal cerró por ahora la discusión sobre la validez de la pericia y la aptitud del músico para continuar bajo proceso. La defensa había intentado reabrir esa controversia a partir del informe presentado por el centro donde está internado.

La reanudación del debate permitirá continuar con las declaraciones pendientes mientras se mantiene la modalidad de participación virtual dispuesta por los jueces. La causa seguirá su curso con las evaluaciones médicas enfrentadas y la decisión judicial de no convocar a nuevos peritos.

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