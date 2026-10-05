Someten a pericias a "Pity" Álvarez para definir si sigue el juicio por homicidio

El cantante Cristian "Pity" Álvarez se somete este lunes a una pericia médica interdisciplinaria ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 para definir si está en condiciones psíquicas de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

El examen especializado busca determinar si el estado de salud mental del acusado permite la continuidad del proceso penal sin vulnerar sus garantías constitucionales.

Traslado y evaluación del Cuerpo Médico Forense

El traslado del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se concretó desde la clínica de salud mental hacia la sede del Cuerpo Médico Forense, ubicada sobre la calle Lavalle.

La junta médica cuenta con la participación de psiquiatras y psicólogos forenses junto con peritos de parte propuestos por la defensa del artista.

El resultado del informe pericial no se conocerá de forma inmediata, ya que los profesionales dispondrán de días hábiles para elevar sus conclusiones definitivas.

Una vez remitido el diagnóstico, los jueces deberán resolver si retoman el debate oral o si suspenden la causa amparados en la incapacidad sobreviniente del imputado.

Un proceso judicial condicionado por la salud del músico

El juicio oral por el crimen ocurrido en 2018 sufrió interrupciones debido al deterioro en la salud del imputado.

La medida actual fue dispuesta luego de que la Justicia Civil ordenara una internación compulsiva por 90 días tras registrarse situaciones de riesgo cierta e inminente para sí o para terceros.

Mientras la querella reclama avanzar en el debate para obtener justicia por la víctima, los abogados defensores insisten en que el cuadro de adicciones e incapacidad mental le impide al músico comprender el desarrollo de las audiencias y ejercer su derecho a defensa.