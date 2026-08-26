Pity Álvarez: rechazaron los planteos de la defensa y sigue el juicio

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Capital Federal rechazó los pedidos planteados por los nuevos abogados de Cristian "Pity" Álvarez para suspender el debate oral en su contra.

La defensa intentó anular las actuaciones alegando falta de capacidad psíquica del acusado y solicitó la realización de un juicio por jurados, pero los magistrados respaldaron la validez de las pericias previas y ordenaron continuar con el juzgamiento.

El exlíder del grupo musical Viejas Locas atraviesa la etapa del juicio imputado por el homicidio de Cristian Díaz, cometido en julio de 2018 en el Barrio Samoré, ubicado en la zona porteña de Villa Lugano.

Tras la resolución judicial emitida en la sede tribunalicia, la audiencia fue retomada para escuchar la declaración testimonial prevista de cuatro efectivos pertenecientes a la Policía de la Ciudad.

Los argumentos expuestos por la nueva defensa técnica

Los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro solicitaron inicialmente invalidar el debate al sostener que se vulneró el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso.

Durante la exposición ante los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, la representación legal remarcó: "En esta queja se discute si Pity tiene capacidad psíquica suficiente para afrontar el debate. Sería absurdo hacer el juicio antes para que después Casación diga que se podía hacer o no. Esto va contra toda lógica. Pedimos la nulidad de todo lo actuado hasta que el tribunal de Casación se expida".

Asimismo, la representación del imputado exigió la realización de un juicio por jurados al argumentar ante el cuerpo de magistrados: "No creemos que ustedes sean los jueces naturales para hacerlo. Nuestro sistema, desde el primer decreto de seguridad individual. Nuestro sistema exige el establecimiento de un juicio por jurados. El artículo 18 garantiza su derecho a ser juzgado por sus jueces naturales. Sin juez natural, no hay debido proceso legal constitucional".

El rechazo del tribunal y la solicitud de tiempo adicional

Los letrados reclamaron además la concesión de un plazo prudencial de una semana para estudiar en detalle las actuaciones del expediente judicial.

En ese sentido, Javier Ignacio Baños expresó: "Vamos a insistir con que necesitaríamos por lo menos una semana más para estudiar el proceso, porque de instrucción tenemos 7 cuerpos con 2 mil fojas, además de las tres jornadas de debate. Se hace difícil estudiarlo en una semana".

Sin embargo, los integrantes del tribunal desestimaron la nulidad planteada y ordenaron darle continuidad al calendario de audiencias de la causa penal.

La resolución judicial se fundamentó en los informes médicos elaborados previamente por el equipo interdisciplinario del Cuerpo Médico Forense, los cuales ratificaron que el músico conserva las facultades intelectuales básicas necesarias para afrontar el debate.