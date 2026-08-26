Pity Álvarez: sus nuevos abogados pidieron que lo juzgue un jurado popular

La nueva representación legal de Cristián "Pity" Álvarez solicitó este miércoles la suspensión del juicio oral en su contra ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.

El planteo procesal busca declarar la nulidad de las actuaciones alegando que el cantante no está en condiciones de comprender las audiencias ni de ejercer su defensa material.

El exlíder de la banda Viejas Locas se encuentra imputado por el homicidio de Cristián Maximiliano Díaz, un hecho ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

La presentación judicial de la defensa se fijó para la audiencia en la que estaba prevista la declaración de cuatro efectivos de la Policía de la Ciudad.

Los ejes clave de la estrategia judicial

La defensa técnica, encabezada por los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, prepara una serie de requerimientos que presentará formalmente ante los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Entre las peticiones principales destaca la solicitud para suspender el debate por un plazo prudencial de al menos una semana con el fin de estudiar un expediente que consta de siete cuerpos y más de dos mil fojas de instrucción.

Asimismo, los letrados exigieron la nulidad de la citación a juicio para requerir la realización de un debate ante jurados populares. En el planteo se cuestiona además la capacidad del acusado para afrontar el proceso penal en el estado cognitivo en el que se encuentra actualmente.

Exámenes de salud y controversia procesal

Los defensores remarcan que no existen en la causa estudios clave actualizados, como una resonancia magnética nuclear de cerebro sin contraste y evaluaciones cognitivas exhaustivas.

La postura defensiva sostiene que la habilidad para actuar sobre un escenario no equivale a la aptitud intelectual indispensable para comprender los actos de un tribunal y colaborar activamente en una estrategia legal.

Por su parte, la querella representada por la familia de Cristián Maximiliano Díaz rechaza los reiterados pedidos de postergación y exige la continuidad del juzgamiento.

El proceso judicial se había reanudado tras un dictamen elaborado por un equipo interdisciplinario de médicos y psicólogos que concluyó que el artista reunía las condiciones mínimas necesarias para someterse a la instancia de debate oral.