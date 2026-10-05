Pity Álvarez fue trasladado a una clínica en Castelar

El cantante Cristian "Pity" Álvarez fue derivado desde el Hospital Tornú hacia la clínica de salud mental Solar Colonial, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar, donde permanecerá internado en el marco del proceso judicial en su contra.

La medida fue dispuesta previo a la junta médica interdisciplinaria que el Cuerpo Médico Forense realizará en la sede de la calle Lavalle para determinar si el artista está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

Los detalles sobre el nuevo lugar de internación del músico

El traslado a la institución especializada de Castelar marca el regreso del músico a un establecimiento que ya conoce, habiendo cumplido allí una etapa de tratamiento entre finales de 2021 y mediados de 2023. La derivación se concretó tras permanecer dos semanas en el área de terapia intermedia del centro de salud porteño.

La decisión de reubicar al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados ocurrió luego de un episodio de crisis nerviosa e intento de fuga registrado en las instalaciones del hospital de Parque Chas, desencadenado al enterarse de un eventual pase a sala común para presenciar las audiencias vía remota.

Un examen psiquiátrico decisivo para el futuro del proceso penal

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°29, encabezados por Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, ordenaron la pericia médica luego de las reiteradas descompensaciones sufridas por el acusado durante el debate oral iniciado en agosto.

A pedido del fiscal Sandro Abraldes, la junta médica evaluará las facultades cognitivas del imputado incorporando también las últimas apariciones mediáticas del músico.



Mientras tanto, los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro sostienen que someter al artista al proceso judicial sin las condiciones psíquicas adecuadas vulnera las garantías constitucionales de la defensa.