Policía mató a balazos a ladrón de 15 años que intentó asaltarlo mientras hacía de remisero

Un subteniente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a balazos a uno de los dos ladrones que intentaron asaltarlo mientras trabajaba como remisero. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y el abatido era un adolescente que tenía 15 años. Habitantes del vecindario agredieron a la víctima a pedradas y la obligaron a llevar al marginal herido a un hospital. Los pesquisas buscan al otro sospechoso, que se cree que alcanzó a fugar ileso.

Voceros judiciales revelaron que el hecho, que aconteció días pasados, se produjo cuando el oficial, quien se hallaba franco de servicio y vestido de civil, se movilizaba a bordo de un VW Gol Trend gris, el cual utilizaba como vehículo de alquiler mediante una aplicación.

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Según agregaron los informantes, al arribar al cruce de Germán Abdala y Gaboto, aparecieron en escena dos individuos armados, quienes amenazaron al damnificado con fines de robo y pretendieron sustraerle el rodado.

Trascendió que el subteniente, que habría sido engañado con el argumento de que tenía que buscar a una pasajera, comenzó a ser golpeado a culatazos por los agresores.

La víctima resolvió ofrecer resistencia





Por tal motivo, la víctima, que se desempeña en el área de Delitos Complejos, resolvió ofrecer resistencia al robo y, luego de extraer su pistola reglamentaria nueve milímetros, efectuó un total de cinco disparos, en una acción considerada de legítima defensa e hirió a uno de los malvivientes de gravedad.

Ante esa situación, algunos vecinos del lugar salieron de sus fincas y, tras atacar a pedradas al trabajador, lo obligaron a que condujera al jovencito baleado, de urgencia, al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Alberto Edgardo Balestrini, aunque perdió la vida ya que había recibido dos certeros impactos de arma de fuego (en la cabeza y en la región torácica).

Se realizan diferentes procedimientos





Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría local, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos, en ese barrio, para averiguar el paradero del prófugo.

Intervino en la causa penal el doctor Diego Ignacio Rulli, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción, quien decidió convocar a los miembros de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) para desarrollar pericias.

Por F.V.

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