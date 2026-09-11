Policía mató a delincuente que intentó robarle la camioneta

Un sargento primero de la Policía Federal mató a balazos en un tiroteo a uno de los cinco ladrones que intentaron robarle la camioneta. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense. Los otros delincuentes escaparon y son intensamente buscados.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo en el cruce de Anastasio Girardot y Colorado, cuando el efectivo, quien se hallaba franco de servicio y vestido de civil, se disponía a ascender a una camioneta VW Amarok.

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Según indicaron los informantes, en dichas circunstancias, aparecieron en escena los asaltantes, quienes se movilizaban a bordo de un VW Polo azul, carente de dominio colocado.

Resistencia y enfrentamiento

Los delincuentes pretendieron apoderarse del rodado de la víctima que resolvió ofrecer resistencia y se enfrentó a disparos con los hampones.

Con rapidez, los marginales huyeron en el VW Polo y luego obligaron a un vecino a que condujera de urgencia y en un Renault Logan gris plata, a uno de ellos, de 18 años y que había sido baleado en el tiroteo, hasta la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.) situada en la esquina de la avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas (Ruta Nacional 3) y la calle Coronel Warnes, donde el joven finalmente falleció.

Heridas mortales

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba certeros impactos de arma de fuego tanto en la cabeza como en los brazos.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría tercera sur del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de apresar a los delincuentes prófugos.

Interviene en la causa penal, Diego Ignacio Rulli, fiscal en turno de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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