Policía mató a balazos a motochorro que intentó asaltarlo

Un oficial de la Policía de la Ciudad mató a balazos en un tiroteo a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarlo mientras se dirigía a una parada de colectivos. El suceso se registró el jueves en el oeste del conurbano bonaerense y los pesquisas buscan al otro malviviente, que alcanzó a fugar, presuntamente ileso.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo en horas de la noche cuando la víctima, quien se hallaba franco de servicio, fue interceptada por los hampones en el cruce de Perú y Formosa.

Según indicaron los informantes, en dichas circunstancias, aparecieron en escena los delincuentes, quienes lo amenazaron con armas de fuego para sustraerle los objetos de valor.

Enfrentamiento

Trascendió que, por tal motivo, la víctima resolvió ofrecer resistencia y, luego de extraer su pistola reglamentaria nueve milímetros, se enfrentó a disparos con los asaltantes, oportunidad en la que abatió a uno de ellos. Con rapidez, el otro sujeto huyó supuestamente ileso, escondiéndose de inmediato en las calles del vecindario.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, llevaron adelante varias diligencias en el escenario del episodio.

Se realizan diferentes procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría local, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el barrio para averiguar el paradero del prófugo.

Interviene en la causa penal Carlos Adrián Arribas, fiscal en turno de la Unidad Funcional Temática de Homicidios perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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