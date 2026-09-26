Policía hacía de remisero y mató a balazos a ladrón de 17 años, quien le habría robado el celular

Un cabo primero de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) mató a balazos, en un tiroteo, a uno de los tres ladrones que le robaron el celular mientras trabajaba como remisero.

El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y el abatido era un adolescente de 17 años. Los otros individuos se fugaron, pero uno de ellos resultó detenido el viernes por los pesquisas.

Voceros judiciales revelaron que los hechos comenzaron días pasados cuando la víctima, de 36 años y que llevaba a cabo viajes en una motocicleta gracias a una aplicación, esperaba a una pasajera en el cruce de Montes de Oca y Vicente López, en la Villa Tranquila.

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Según agregaron los informantes, en dichas circunstancias, aparecieron en escena los tres sujetos, quienes amenazaron, con armas de fuego, al suboficial y lo despojaron del teléfono celular.

La víctima ofreció resistencia

Trascendió que la víctima, que se hallaba franco de servicio y vestida de civil, resolvió ofrecer resistencia, enfrentándose a disparos con los delincuentes, oportunidad en la que hirió en la cabeza a uno de esos marginales.

Con rapidez, los demás asaltantes huyeron y, de inmediato, se escondieron en las calles del vecindario. El damnificado, que salió ileso, se desempeña en la División Custodias Estratégicas de la institución policial.

Habitantes del barrio auxiliaron al herido y lo condujeron, de urgencia, al Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Pedro Fiorito, donde finalmente perdió la vida.

Se realizaron dos allanamientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona realizaron dos allanamientos, ocasión en la que apresaron a otro de los individuos, de 16 años, incautándose en su poder algunas prendas de vestir que tenía colocadas al momento de perpetrar el ilícito.

Mientras tanto, se procura averiguar el paradero del tercer ladrón, que sería un jovencito de 15 años.

Intervino en la causa la doctora Natalia Vanina Milione, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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