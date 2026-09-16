Policiales de Mendoza: aberrantes casos e impactantes siniestros registrados en las últimas horas

-Adolescente será madre en el mes de Octubre, luego de ser violada por su propio padre. El hecho sucede en la localidad Puente de Hierro, en el departamento Guaymallén. En los próximos días se conocerá el resultado de los análisis de ADN para confirmar que el embarazo de la niña de 16 años fue producto de un sometimiento sexual en su propio hogar. El hombre de 53 años quedó detenido apenas se formuló la denuncia policial.

-La justicia imputó al acusado de matar al niño de 7 años en el departamento Las Heras. Sucedió cuando junto a otros cómplices buscaban por robo al hermano apodado "el poroto". Ingresaron a la humilde vivienda ubicada en el interior de la Villa "Junín" a los tiros y fue que le quitaron la vida a Leonel Ortiz. El apuntado por la masacre fue detenido a las pocas horas en barrio "San Martín" de la Ciudad de Mendoza y fue identificado como Cristian Alejandro Cabrera Ramírez de 48 años de edad. Quedó imputado por el delito de "Homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa".

-Incendio en una vivienda ubicada en Guaymallén. Es la tercera vez que prenden fuego el inmueble ubicado en inmediaciones de calles Félix Suárez y Canning. Según vecinos, en el lugar funciona un aguantadero para delincuentes que se dedican a la venta de drogas, armas y a la prostitución. Ahora, esa propiedad quedó en peligro de derrumbe y trabajó personal de bomberos.

-Siguen las muertes por accidentes de tránsito en Mendoza. Los conductores de moto son los que encabezan la lista de víctimas fatales. En las últimas horas se conoció el deceso de un joven de 21 años que había padecido un siniestro vial en el departamento San Martín. El hecho ocurrió frente al Polideportivo "Torito Rodríguez". La información policial señala que el joven impactó en solitario contra un poste. La familia ahora reclama que se profundice la investigación porque no creen que haya chocado en soledad y piden a la comunidad que aporten imágenes de las cámaras de video que hay en las cercanías para conocer si alguien más puedo haber sido partícipe del hecho.

-Un hombre de Luján de Cuyo conoció a una mujer a través de la red social Tik Tok. Acordaron un encuentro y la violó. El hecho sucedió en la vecina provincia de San Juan. La víctima hizo la denuncia, lo llevó a juicio y recibió su condena. El apuntado se llama Mario Paco Ibarra, tiene 38 años de edad, de nacionalidad boliviano y pasará los próximos 8 años en la cárcel por abuso sexual con acceso carnal.

-4 camiones chocaron en cadena en la ruta hacia Chile. Sucedió a la altura de la localidad de Uspallata. Uno de los choferes quedó aprisionado en su cabina y debió ser rescatado. La información primaria da cuenta que uno de los camiones quiso pasar en doble línea amarilla a un colega y este terminó colisionado contra otro camión que circulaba por la mano contraria. Es una mala práctica habitual, sobre todo de los choferes extranjeros que circulan a alta velocidad por el corredor internacional. Del rescate participó personal de policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Bomberos y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado.

-Otras cuatro personas resultaron heridas por un incidente vial en Maipú. Sucedió cuando impactaron moto y camioneta. El episodio se registró anoche en la localidad Rodeo del Medio en la intersección de calles Irigoyen y Pescara. En la moto circulaban hombre de 52 años y mujer de 51 que sufrió quebraduras y ambos fueron hospitalizados. En la camioneta viajaba un conductor de 35 años con dos menores de edad que fueron ingresados a la guardia del hospital pediátrico "Humberto Notti" con lesiones leves, producto de los golpes del impacto.

-Hombre quedó detenido luego de ofrecer a la venta un arma. Lo hacía a través de WhatsApp. Personal de investigaciones lo citó en la zona de Mayor Drummond, en el departamento Luján de Cuyo y lograron reducirlo. El acusado tiene 19 años y llegó al punto de encuentro establecido por los supuestos compradores: Avenida San Martín y Santa Fe, a metros de la Escuela "Juan José Paso". Allí se concretó el operativo para dar con el revólver calibre 32 largo que quedó a disposición de la Oficina Fiscal departamental.

-Echaron a tres empleados del estado por presentar certificados médicos truchos. Cumplían funciones en el sur provincial, en la delegación ATM (Administración Tributaria Mendoza). Las pericias indicaron que los tres habían realizado la misma maniobra fraudulenta y fueron despedidos mediante sumario.

-Un camión de YPF se dirigía a Mendoza y chocó contra un animal. Sucedió en ruta 79 a la altura de la provincia de La Rioja. Por el hecho, el conductor debió ser asistido y se informó que no registró lesiones de consideración. El camión circulaba de norte a sur y había salido desde la provincia de Salta, cuando arrolló al animal que se atravesó en ruta.

-Hombre robó termotanque de un comercio ante la vista de todos. El hecho tuvo lugar en Avenida Las Heras entre calles Mitre y Patricias Mendocinas, en pleno centro. El acusado fue aprehendido luego de un llamado al 911 por personal policial. Fue identificado, tiene 46 años y lo encontraron con el artefacto que había robado minutos antes.

-Vecinos de Chacras de Coria denuncian la presencia de un caballo suelto. Podría generar algún tipo de siniestro vial, ya que se lo suele ver por el tramo de ruta provincial 82 a la altura de Olimpo. Piden a las autoridades correspondientes que se hagan cargo del tema.

-Buscan a un hombre desaparecido en la Ciudad de Mendoza. Tiene 29 años de edad, se llama Emilio Guevara Ferreira y falta de su hogar desde el 11 de Septiembre. La familia vive en calle Rubilar de la Sexta Sección y pide que cualquier dato se lo haga saber al teléfono de emergencias 911.

-Asalto a un comercio en Godoy Cruz. Delincuentes ingresaron armados y amenazaron a empleados y clientes en el local ubicado sobre Ruta Panamericana al 3200. Como resultado del ataque se llevaron unos 120 mil pesos de la recaudación, un teléfono celular, cigarrillos y bebidas.

-Hombre murió al ser atropellado por una ambulancia. La víctima tenía 87 años y se llamaba Héctor Fermín Corimayo. El adulto mayor fue embestido en ruta provincial 50 a unos pocos metros de ruta 71 en el departamento Santa Rosa.

-15 motos fueron retenidas en operativos viales. Sucedió en el marco de un control de la policía vial realizado en carril Godoy Cruz y calle Tirasso en la zona de Guaymallén. Se labraron unas 30 (treinta) actas y además un auto también quedó retenido.