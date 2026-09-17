Policiales de Mendoza: encontraron sin vida a un puma, condenaron a un hombre por intento de femicidio y más

-Cayeron a una cámara cloacal y murieron una abuela y su nieto. La mujer tenía 62 años y fue rescatada sin vida. El menor de edad tenía un añito y once meses. Fue llevado de urgencia al hospital y luego informaron que también había perdido de la vida. Sucedió anoche en el interior del Barrio "Buenos Vecinos" ubicado en zona semirural de Guaymallén, en el Gran Mendoza. Las víctimas fatales fueron identificadas por la justicia como Miriam Videla y el pequeño Borja Lionel Berardi Panini . Vecinos denunciaron demoras por parte de la ambulancia cuando pidieron ayuda al 911. Un testigo dijo: "Entre tres vecinos lograron sacarla a la señora del pozo y debajo de ella estaba el bebé". Se presume que la mujer murió por los golpes y por asfixia de gases tóxicos . Ahora las actuaciones quedaron a cargo de Personal de policía de investigaciones, Policía Científica, Bomberos, Médicos del Servicio Coordinado de Emergencias, todos bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal.

-Apuñalaron a una mujer en pleno centro. Sucedió este mediodía en Avenida San Martín y Necochea. Un hombre le dio puntazos con arma blanca en cara y cuello. Ante los gritos, los propios transeúntes agarraron al acusado. Se investiga si fue robo o si es un caso de violencia de género.

-Encontraron sin vida a un puma que andaba suelto por las calles de Luján de Cuyo. El cuerpo fue encontrado en el interior del cauce de aguas "Cacique Guaymallén". Personal de Policia Rural trabajó en el lugar y lo derivaron al EcoParque Mendoza para los estudios correspondientes.

-Mujer se subió a un árbol y amenazó con quitarse la vida. Sucedió en la localidad de Las Heras. El hecho tuvo lugar a plena luz del día en un terreno baldío ubicado entre calles Manuel A. Sáez y Gran Capitán. Vecinos que presenciaron la escena llamaron al 911 para pedir asistencia para la mujer. Intervino el grupo GRIS, de resolución de conflictos y mediante escalera y palabras tranquilizadoras, lograron reducirla y hacerla deponer de su intención. Una vez rescatada procedieron a derivarla a un hospital de la zona donde fue ingresada al área de Salud mental.

-4 detenidos en un operativo de rutina. Sucedió en el departamento Maipú. A los sospechosos les secuestraron un arma tumbera. Entre los detenidos hay un varón menor de edad. El hecho tuvo lugar en el inseguro carril Tropero Sosa e inmediaciones de calle Jerónimo Ruiz.

-Condenaron a un hombre que quiso asesinar a su esposa. El acusado se llama Emmanuel Robledo Torres y recibió la pena de 12 años de cárcel efectiva. Los hechos por lo que fue juzgado sucedieron en el departamento Lavalle durante el año 2024. Llevo a su esposa a una zona rural y bajo engaños intentó quitarle la vida. La víctima logró zafar de su femicidio y se presentó ante la policía para concretar la denuncia.

-Personas en situación de calle fueron desalojadas de debajo de los puentes en la traza del Zanjón "Frías". Es parte de las tareas de limpieza de los cauces de agua, ante los riesgos de violentas tormentas producto de la presencia del efecto climático llamado "Súper Niño". Un indigente opuso resistencia, peleó con los obreros que estaban a cargo del operativo y debió intervenir personal policial que procedió a llevárselo detenido.

-Vecinos reclaman solución por problemas de desagües cloacales. Sucede en calles Zapiola y Terrada en la zona este de la localidad Mayor Drummond, en el departamento Luján de Cuyo. Han hecho reclamos a diversos organismos y no han tenido respuesta.

-Operativo en el Barrio Santa Teresita. La medida se concretó con las primeras luces de esta jornada. Realizaron más de 10 allanamientos en búsqueda de armas y drogas. Las actuaciones quedaron a cargo de personal policial bajo el mando de la Oficina Fiscal Las Heras.

-Demolieron un aguantadero en pleno centro. Los vecinos denunciaron que en el lugar se escondía gente de mal vivir que vendía drogas y amenazaba con armas para perpretar robos a toda hora del día. La propiedad estaba ubicada en calle Maipú 242, en la cuarta sección de Ciudad.

-Un árbitro informó que un partido de fútbol había terminado en empate cuando en realidad el resultado final había sido 2 a 1. Ahora deberá rectificar su informe dada la protesta del equipo afectado. Sucedió luego del cotejo disputado entre Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras, donde este último fue el ganador. Se disputó en el este mendocino por la octava fecha del torneo Clausura de primera división de la Liga Mendocina de Fútbol.

-Siguen los incidentes viales con heridos.

-Auto y moto chocaron en Godoy Cruz. Sucedió en calle Joaquín V. González y General Paz. Los test de alcoholemia dieron negativo a ambos conductores. El de la moto resultó con heridas de consideración y fue trasladado a un hospital.

-También chocaron auto y moto en Guaymallén. Sucedió esta mañana en la transitada esquina de Félix Suárez y Pedro del Castillo. Hubo heridos leves.

-Choque en Tupungato. Fue anoche entre auto y moto. Dos mujeres resultaron heridas al impactar en Avenida Urquiza y Güemes. La conductora de la moto sufrió fractura expuesta, fue asistida, trasladada a hospital y quedó internada en estado delicado. Ambas conductoras arrojaron resultado negativo al test de alcoholemia.

-En San Rafael una mujer atropelló con su auto a la conductora de una moto. La víctima de 33 años fue internada por politraumatismos. Sucedió en el cruce de calles Perú y Carlos Washington Lencinas. La conductora del auto tiene 80 años y dio negativo al test de alcohol, igual que la otra mujer.

-Camión chocó a un auto y su conductor se dio a la fuga. Sucedió en Costanera hacia el norte en la zona de Godoy Cruz. El auto fue despedido por el impacto hacia la colectora. No hubo personas heridas.

-Choque y vuelco en Dorrego. Impactaron auto y moto en la esquina de Moldes y Alem. No hubo heridos de gravedad y el test dio negativo para alcohol en ambos conductores.