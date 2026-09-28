Policiales de Mendoza hoy: capturan a un menor con un kilo de cocaína, madre e hija víctimas del asesino silencio y más

-Menor de edad cayó preso con más de 1 kilo de cocaína. Circulaba en bicicleta y cuando se encontró con un operativo de la policía vial quiso escapar del lugar. Descartó un bolso en una acequia que cuando fue inspeccionado, se encontró la droga envuelta en nailon, listos para ser distribuídos. El acusado quedó a disposición de la justicia penal de menores donde se intentará averiguar sobre el origen de la cocaína. Sucedió en el interior del barrio Huarpes en calles El Zorzal y Moluches, departamento Guaymallén.

-Murió mujer que conducía su moto. Sucedió cuando fue atropellada por la conductora de un auto. El episodio tuvo lugar en calle Pueyrredón 1012 en Chacras de Coria. El test de alcoholemia le dio negativo a la mujer del vehículo mayor y las actuaciones quedaron a cargo de personal de Oficina Fiscal de jurisdicción.

-Madre e hija casi mueren intoxicadas por monóxido de carbono. Sucedió la madrugada de este lunes en su vivienda ubicada en calles Larrea y Las Verbenas, en Chacras de Coria. La mujer de 38 años y la menor de edad fueron trasladadas de urgencia y se recuperan en un hospital, donde procedieron a brindarles los primeros auxilios. Ambas fueron encontradas por el marido de la mujer. Personal de policía de investigaciones en un informe preliminar indicó que el escape de gas se produjo en una de las habitaciones donde funciona una caldera.

-Hombre amenazaba con tirarse desde arriba de un puente. Sucedió en carril San Martín a la altura de calle Bulnes, por donde pasan las vías del ferrocarril, en Mayor Drummond, departamento Luján de Cuyo. Hubo un importante operativo policial y personal de bomberos lograron reducirlo. Fue asistido por personal médico del Servicio Coordinado de Emergencias.

-La niña de 12 años que recibió un corazón evoluciona favorablemente. Emilia fue trasladada a sala común dado su óptimo estado de salud. Fue operada en la Ciudad de Buenos Aires, luego de esperar 130 días por un órgano compatible.

-Este miércoles empieza el juicio contra apropiadores de la última dictadura cívico-militar. Serán juzgados un hijo del criminal Emilio Eduardo Massera, llamado Eduardo Enrique Massera, quien junto a Ricardo Cavallo deberán dar explicaciones por los lotes Wil-Ri apropiados en Chacras de Coria, bajo tortura a sus propietarios. Los terrenos fueron despojados a Victorio Cerutti, Horacio Palma, Conrado Gómez y Oscar Massera Picolini, todos secuestrados durante la madrugada del 12 enero de 1977.

-Hombre fue interceptado cuando se llevaba cortes de carne entre sus ropas. Sucedió en un comercio ubicado en Rodeo de la Cruz, en Guaymallén. Fue revisado por personal de seguridad y le encontraron la mercadería que intentaba robar. Llamaron al 911 y fue puesto a disposición de las autoridades.

-Delincuentes robaron un comercio barrial. Sucedió en el distrito Pedro Molina en Guaymallén. Se llevaron mercadería, dinero de la caja y elementos como balanzas.

-Una compañía usó explosivos que no estaban autorizados. Sucedió en una cantera de piedra laja ubicada en Sierra Pintada, departamento San Rafael. Cuando trascendió la información, personal idóneo de policía Ambiental Minera realizó una inspección y procedió a clausurar los trabajos en la zona. Desde el ámbito oficial se informó que la cantera tenía autorización, pero los explosivos no estaban declarados.

-Delincuencia Juvenil. Dos adolescentes fueron interceptados cuando escapaban en una moto robada. Sucedió en el departamento Tunuyán. Ambos de 15 y 17 años además escondían droga entre sus prendas. Fueron sorprendidos en un control de policía a la altura del Barrio "Cuadro Estación". Cuando se encontraron con los uniformados intentaron darse a la fuga, pero fueron perseguidos, reducidos y puestos a disposición de la justicia.

-Piden precaución por semáforo que está fuera de funcionamiento. Sucede en el cruce de carril Godoy Cruz y Ecuador en el departamento Guaymallén. Los vecinos han hechos los reclamos correspondientes, sin respuesta.

-Incendiaron campos incultos en el departamento Rivadavia. Por momentos los vecinos temieron que las llamas se extendieran y afectaran sus propiedades. El hecho tuvo lugar sobre callejón Bernasconi y el viento avivó el fuego. Intervino personal de Bomberos Voluntarios que tomaron el control de la situación.

-Sin embargo a pocos kilómetros, en el vecino municipio de San Martín, las llamas avanzaron gracias al viento y alcanzaron a varias viviendas. El hecho tuvo lugar en Barrio Primavera. Hubo un total de 4(cuatro) viviendas afectadas, de las cuales una tuvo daños totales. No se registraron víctimas entre la población.

-Conductor volcó con su auto cuando manejaba alcoholizado. Su acompañante resultó con heridas leves. El test le dio positivo con 2.57 gramos de alcohol en sangre. Iba al mando de su viejo Dodge 1500 cuando perdió el dominio del volante en calle Paso Hondo, departamento Las Heras, a la altura de la Curva que comunica con El Borbollón.

-Conductor de moto conducía bajo los efectos del alcohol. Fue sorprendido en un control de policía Vial y al querer evitarlos, intentó darse a la fuga. A los pocos minutos fue alcanzado, reducido y detenido. El test le dio positivo con 1.79 gramos de alcohol en sangre.