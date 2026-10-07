Policiales de Mendoza hoy: exjuez Walter Bento goza de salidas transitorias, camión de basuta atropelló a ciclista y otros casos

-Corrupción en la justicia Federal de Mendoza. El echado exjuez Walter Bento está preso por liderar una asociación ilícita y por enriquecimiento ilícito. Pedía coimas en dólares para alivianar causas penales contra acusados y presos por delitos como contrabando, narcotráfico y trata. Sin embargo en las últimas horas se confirmó que el preso fue autorizado por otro juez federal para pasar los fines de semana en su casa particular, ubicada en uno de los barrios más caros del Gran Mendoza (Palmares). El abogado defensor del cuestionado Bento, Gustavo Gazali dijo que el exjuez ahora puede irse de la cárcel los viernes y volver los días lunes.

-Allanamientos en Godoy Cruz. Se realizaron la mañana de este miércoles en calles Santiago del Estero y San Vicente. Detuvieron a cinco personas vinculadas a robos a trabajadores de App que reparten comida.

-Amplio operativo vial desde el Aeropuerto ubicado en Las Heras hasta un hospital con sede en Guaymallén. Una ambulancia fue escoltada por motos y autos de la policía a gran velocidad para el traslado de un órgano destino a trasplante. El tramo se cumplió en un lapso de tiempo record y sin ningún tipo de inconvenientes.

-Murió el conductor de una moto. Sucedió en Luján de Cuyo cuando impactó contra una camioneta. El conductor de 45 años murió en el acto. El hecho tuvo lugar en la transitada calle Brandsen y carril Costa Flores. Las actuaciones quedaron a cargo de personal de Comisaría 48 y Oficina Fiscal de jurisdicción.

-Un camión recolector de residuos atropelló a una ciclista. Sucedió en Maipú. El hecho tuvo lugar en la intersección de carril Tropero Sosa y Constancio Vigil. La mujer sufrió heridas de consideración, fue rescatada de abajo del camión y trasladada a un hospital. El chofer fue sumariado por el municipio.

-Viviendas inundadas con materia fecal en Guaymallén. Sucede en carril Tirasso donde hace años se denuncia desborde de red cloacal y los vecinos reclaman respuestas que no llegan.

-Apoyo a la actividad minera. El Gobierno de Mendoza lanzó el llamado "Distrito Minero Mendoza Norte". Cuenta con 20 proyectos de inversión.

-Le dieron 11 años de cárcel a un acusado de matar en ruta a padre e hija. Adrián Ocampo Cazón deberá cumplir su condena en forma efectiva luego del fallo del tribunal que ratificó su culpa por haberle quitado la vida a los dos miembros de una misma familia. Además recibió inhabilitación para manejar. Los hechos sucedieron el 11 de febrero de 2013 en Acceso Este a la altura de Ruta provincial 50. Manejaba su Renault 19 y en contramano. Fue así que chocó de frente contra el Peugeot 405 donde viajaban las víctimas fatales identificadas como Juan Manuel Viudez de 62 años y su hija María Laura de 39 años.

-Circulación vehicular reducida en Ciudad. Es por arreglos a una importante pérdida de agua. Sucede en el microcentro sobre calle Necochea entre Avenida San Martín y 9 de Julio. Piden circular con precaución para evitar incidentes viales.

-Piden que la justicia investigue el contexto en el que un menor de 10 años fue arrastrado en un cauce de agua y horas después apareció sin vida. Sucedió en el departamento Junín. Luego de que su familia notara su ausencia dieron aviso al 911 y se puso en marcha un operativo de búsqueda. Finalmente encontraron el cuerpo atascado debajo de un puente a la altura de ruta provincial 60 y calle Herrera.

-Niña de 14 años era prostituída en el sur provincial. La justicia federal recibió un llamado anónimo donde se denunció la presencia de la menor en un domicilio donde era sometida sexualmente. En un allanamiento perpetrado por personal de Policía Federal lograron rescatar a la víctima y un hombre mayor de edad quedó detenido. Investiga el fiscal Juan Zelaya.

-Realizaron testeos gratuitos por VPH. Lo llevó adelante personal médico y enfermeros del hospital Teodoro Schestakow, para vecinos de la localidad El Nihuil, en el departamento San Rafael.

-Asaltaron una mujer que esperaba el colectivo para ir a trabajar. Sucedió en calles Arenales y Lavalle, departamento Las Heras. Un delincuente se bajó un auto Peugeot color gris y bajo amenazas con un revólver le llevó la cartera donde tenía su celular y algo de dinero.

-Estafa virtual en la localidad de Malargüe. Un hombre fue víctima al instalar una aplicación en su teléfono celular. Luego de borrarla, detectó una transferencia no autorizada de 48.000 pesos. Se presentó en Comisaría cercana a su domicilio para exponer lo que le había ocurrido.

-Siniestro vial en San Rafael. Sucedió en la esquina de Coronel Suárez y Gutiérrez. Chocaron camioneta y moto cuyos dos ocupantes quedaron tendidos en el asfalto mojado, donde se registraba una leve lluvia.

-Sigue cerrado el Paso hacia Chile por temporal de nieve en Cordillera. El Cristo Redentor seguirá inhabilitado hasta nuevo aviso. En Las cuevas la temperatura ambiente ronda los ocho grados bajo cero.