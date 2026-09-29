Policiales en Mendoza hoy: denuncian a la banda de "Las boleadoras", le roban en su casa y se boxea con los ladrones, y rescatan aves cautivas

-Operativo antinarco en Las Heras. Desde la madrugada de este martes, brigadas especiales de la policía de la provincia recorrieron el barrio 8 de Abril y alrededores de la Rotonda de Avenida "Regalado Olguín". Buscaban personas que tienen denuncias por robo, tenencia de armas y venta de drogas. El operativo estuvo encabezado por el fiscal Tomás Guevara. La decisión de la justicia se debe a la denuncia formal que hicieron vecinos de Villa "La Bastilla" que fueron atacados a balazos. Como resultado se informó la aprehensión de 21 personas, motos y autos secuestrados y la ampliación de otras medidas de carácter judicial.

-Continúan los pronósticos de tormentas en el Gran Mendoza. Desde el ámbito oficial indicaron que siguen los preparativos para hacerle frente a los efectos y consecuencias del fenómeno climático llamado "Súper Niño". Advierten que habrá desborde de canales, acequias y zanjones y que podría colapsar el sistema cloacal en varios municipios. Se insiste a la población para que cuide la limpieza de los desagües aluvionales.

-Camioneta atropelló a dos adolescentes. Sucedió anoche en la localidad de Guaymallén. Ambas jóvenes tienen 13 años y debieron ser asistidas por heridas leves. Sucedió en la intersección de calles Guarnieri y "de la Estación". El impacto de las víctimas fue directo en el parabrisas de la camioneta. El conductor dio negativo al análisis de alcoholemia y dijo que el lugar estaba oscuro y con falta de señalización. Las menores fueron ingresadas al hospital pediátrico "Humberto Notti" donde se recuperan. El vehículo quedó secuestrado y a disposición de la Oficina Fiscal Guaymallén.

-Volcó un transporte de cargas en la ruta que une Mendoza con Chile. Sucedió esta madrugada luego de la hora 6 en la mano que va hacia el vecino país. El episodio se registró a la altura de la localidad Penitentes. Según fuentes policiales, el camión es un Iveco Tector, patente AA900OB, que estaba al mando de Mario Rodríguez. El chofer solo sufrió golpes y no hizo falta trasladarlo a un hospital. Sin embargo, en la misma cabina viajaban dos hermanos hombre y mujer que sí debieron ser asistidos por contusiones leves.

-Rescataron aves que tenían en cautivero en un domicilio particular. Fue mediante un operativo realizado en calle Doctor Moreno del departamento Las Heras. Se trata de 12 ejemplares protegidos por la Ley Nacional 22421 de Conservación de la Fauna Silvestre. Además, personal policial secuestró 10 jaulas y un trampero. El propietario de la vivienda quedó involucrado en la investigación judicial.

-Lanzan programa para capacitar y dar trabajo a unos 150 taxistas. La formación consistirá en atención al pasajero, seguridad, turismo e inteligencia artificial aplicada al transporte. La medida la impulsa el municipio capitalino y la entidad que agrupa a los propietarios de taxis Aprotam. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de octubre.

-Encontraron a un hombre muerto en Tunuyán. Tiene 32 años y la justicia investiga el causal de muerte. Fue encontrado colgando de un árbol a plena luz del día en inmediaciones del Río que atraviesa ese departamento, en el Parque de la Lombardía. Al lugar arribó personal de policía Científica que bajo las órdenes de la Oficina Fiscal procedieron a analizar el cuerpo y mediante sistema biométrico intentaron identificar el cuerpo pero sin resultado.

-Lograron neutralizar una movilización de motos Stunt. Fueron rodeados por personal de policía vial. Lograron identificar a conductores y sus vehículos. Como resultado aplicaron unas 20 infracciones. Retuvieron nueve motos y dos autos por falta de documentación. Sucedió sobre Avenida Boulogne Sur Mer, en pleno centro, y en el interior del Parque General San Martín.

- Cuatro ladrones ingresaron a una vivienda y terminaron a las trompadas con el propietario. El hecho quedó registrado en cámaras de videoseguridad en un inmueble ubicado en Barrio Santa Elena, en la localidad de Vistalba, departamento Luján de Cuyo. Uno de los delincuentes golpeó a la mujer dueña de casa y le provocó heridas. Es la segunda vez en un mes que son víctimas de este tipo de hechos de inseguridad, según lo hicieron saber.

-Con boleadoras arremeten contra luminarias en las calles de Guaymallén. Vecinos difundieron imágenes de sus cámaras donde se puede ver de madrugada a unos tres delincuentes haciendo daño para las luminarias led y cables que están en la vía pública. Luego, proceden a venderlas a través de las redes sociales. Este episodio tuvo lugar en barrio Natania en la zona "Buena Nueva".

-Robo piraña a un adolescente de 13 años. Fue abordado por una banda de delincuentes en el departamento Guaymallén. Un grupo compuesto por 12 menores de edad rodeó, golpeó y amenazó a la víctima para robarle sus pertenencias en inmediaciones de las calles Remedios de Escalada y Darwin, en el distrito de Dorrego. Lo amenazaron con un arma de fuego, le partieron un labio por un golpe y le llevaron las zapatillas y el celular. Cuando pudo reponerse de la golpiza llegó hasta sede policial. En Comisaría 45 dio detalles de los delincuentes. A los pocos minutos un patrullero dio con las características descriptas y con uno de los participantes de la golpiza. Tiene 14 años y fue interceptado a las pocas cuadras, en la esquina de calles San Juan de Dios y French. Se dio participación a la unidad fiscal de delitos de menores de edad y se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes.