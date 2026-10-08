Policias de Mendoza y los hechos que impactan hoy

-Amenaza de atentado en una escuela secundaria de Mendoza. Sucedió en el colegio San Gabriel, ubicado en pleno centro. Encontraron un escrito en una pared y se activó el protocolo que dispone la Dirección General de Escuelas para estos casos. En esta jornada los alumnos asisten sin mochilas y si lo hacen, tiene que ser transparente.

-Alfredo Cornejo viajó a Salta. El gobernador de Mendoza participa del cierre del décimo quinto "Seminario Internacional Litio en Sudamérica". Lo hace junto con sus pares de Jujuy, Carlos Sadir; de Catamarca, Raúl Jalil, y el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco. Los mandatarios comparten un panel "La Argentina minera, en etapa de construcción".

-Quedó promulgado el nuevo Régimen Penal Juvenil para Mendoza. La Ley 9735 fija nuevos procedimientos judiciales, crea dispositivos de acompañamiento territorial y establece protocolos para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley.

-Corrupción en la justicia federal de Mendoza. Caso Walter Bento. El exjuez está preso por ser jefe de una asociación ilícita que pedía coimas en dólares. También por enriquecimiento ilícito. Deberá estar detenido por un lapso de 18 años, pero un juez federal lo autorizó para que se vaya a su casa los viernes y vuelva al penal los días lunes a la hora 14. La novedad de las últimas horas tiene que ver con que la fiscalía apelará este "beneficio". La medida será impulsada por la Fiscal Federal Patricia Santoni quien recurrirá a la Cámara de Casación.

-Mendoza enfrenta una demanda de $150 millones y el Gobierno se la atribuye a una decisión del juez garantista Sebastián Sarmiento. Es por los daños psicológicos que sufrió un menor tras presenciar el asalto en el que fue asesinado el policía retirado Héctor Pelayes. Sus padres cuestionan la libertad condicional otorgada al delincuente Roberto Pereyra Cruz, quien meses después participó del hecho.

-Conductor alcoholizado atropelló a una ciclista y le produjo serias lesiones. Sucedió en carril Milagros en la zona de Los Corralitos, en Guaymallén. La víctima tiene 41 años y fue asistida por personal médico quienes le diagnosticaron politraumatismo grave, una fractura en el brazo izquierdo y un corte en el cuero cabelludo. La trasladaron a un hospital donde quedó alojada. El auto era manejado por un hombre de 27 años y el test le dio positivo con el 2.18 gramos de alcohol en sangre. Quedó aprehendido y trasladado a sede policial.

-Otro conductor manejaba borracho por San Rafael y terminó con su camioneta en el interior de un cauce de agua. El test le dio positivo con el 0,81 gramos de alcohol en sangre. El episodio se registró pasadas las 3 de la madrugada de este jueves sobre la traza de la calle Línea Ancha, a unos 500 metros antes de llegar al cruce con la Ruta Provincial 160.

-Entradera en una vivienda en Las Heras. Una mujer de 47 años llegaba anoche a su domicilio y fue abordado por delincuentes que bajo amenaza con arma de fuego le robaron el auto. Sucedió en el interior del Barrio Cementista. Cuando se repuso del mal momento llamó al 911 y asistieron en su ayuda personal de Subcomisaría Sánchez. Las actuaciones quedaron a cargo de personal de Oficina Fiscal de jurisdicción.

-Refuerzan en Malargüe los controles sobre acopios, cargas y transporte de minerales. Los operativos incluyeron controles sobre establecimientos y vehículos que transportan minerales. "Es fundamental controlar tanto las condiciones de los establecimientos como la documentación de los vehículos y de las cargas. De esta manera, podemos prevenir riesgos y detectar incumplimientos de manera temprana", sostuvieron desde el ámbito oficial.

-Una familia mendocina necesita recaudar más de $6 millones para pagar el tratamiento de su hijo. Ulises Enzo Rodríguez Malvagna tiene 19 años, padece encefalitis autoinmune y está internado en terapia intensiva desde hace nueve meses. Su obra social solo cubre la internación, por lo que lanzaron una campaña solidaria para afrontar los gastos. Viven en Palmira, departamento San Martín y pusieron a disposición el número telefónico 2634 51-6947

-Vecinos se quejan por un semáforo mal colocado. Sucede en la esquina de calles 25 de Mayo y Soldado desconocido, en Dorrego. Una de las señales apunta hacia el sector Este pero el lugar cambio de sentido de circulación y eso no fue tenido en cuenta al momento de calibrar el funcionamiento del semáforo. Allí los vehículos circulan de oeste a este.

-También en Guaymallén, piden a las autoridades solución inmediata por la contaminación con materia fecal en la vía pública. Ahora sucede en calle 25 de Mayo y pasaje Caroglio.

-Dos hombres quedaron detenidos en Las Heras. Se los acusa por el robo de cables. El hecho tuvo lugar en inmediaciones de calles Juan Domingo Perón y 17 de octubre. Intentaron darse a la fuga, fueron perseguidos y aprehendidos. Junto con los cables, les encontraron una pinza tipo alicate. Ambos fueron trasladados a sede de oficina fiscal 1.

-Incidente vial en el Acceso Sur. Sucedió esta mañana a la altura de calle Anchorena en el distrito Mayor Drummond, donde se realizan obra de reparación de carpeta asfáltica. Allí chocaron dos autos que íban en la misma dirección, hacia el norte. Hubo congestión vehicular.

-Conductor perdió el control de su moto en rotonda, cayó y murió. Sucedió en la localidad de Palmira. La información indica que la víctima tiene 53 años y el hecho tuvo lugar cuando circulaba anoche en solitario por carril Chimbas.

-Dos hombres quedaron detenidos en la terminal de ómnibus de San Rafael. Tienen 19 y 50 años y fue porque un perro de la policía antinarcóticos advirtió de la presencia de estupefacientes entre sus ropas. Al requisarlos en privado, les encontraron que poseían dosis de marihuana.

-Un joven mendocino de 24 años fue detenido durante un operativo de Gendarmería Nacional en la provincia de Salta. El hecho tuvo lugar en el marco de un operativo de control sobre Ruta Provincial 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes. Al momento de la requisa los efectivos encontraran un arma de fuego y municiones en la camioneta en la que circulaba. Quedó a disposición de la justicia federal.

-Camionero mendocino de 34 años manejaba borracho y volcó en la provincia de La Rioja. El test arrojó resultado positivo con 0,95 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras el siniestro, el conductor fue trasladado al hospital local para recibir atención médica.

-Exitoso trasplante en Mendoza. Hombre de 68 años ahora vive con 2 corazones. La cirugía duró 6 horas. Se trata de un trasplante heterotópico por lo que conserva su corazón original junto al donado. La cirugía se realizó en el hospital Italiano y estuvo a cargo del médico Claudio Burgos.

-Luego de 18 años sin mantenimiento empiezan obras de recuperación y rehabilitación de varios tramos de Ruta Nacional 7. Se concesionaron 329 km y habrá dos puestos de peaje. Uno estará ubicado en Palmira y el otro en Potrerillos. Se suman a la cabina de peaje existente en el departamento La Paz.

-Joven de 17 años falta de un hogar transitorio donde estaba alojada en Malargüe, en el sur provincial. Se llama Celeste Camila Prieto Espinosa y la justicia investiga su paradero. El Ministerio Público Fiscal pidió que cualquier dato de interés se lo haga saber al 911.

-Salieron a quejarse los bomberos voluntarios de la provincia. El Gobierno de Mendoza les intervino la Federación y desplazó a las autoridades. La medida establece una intervención plena por el plazo de seis meses, que comenzará a contabilizarse a partir de la puesta en funciones del interventor. Durante ese período, las actuales autoridades serán desplazadas y la conducción quedará a cargo de un funcionario designado para avanzar en la normalización institucional, según indicaron.

-Un hombre fue denunciado por supuesto abuso a discapacitado y vecinos temen que sea liberado. Intentaron linchar al sospechoso, quien terminó aprehendido y a disposición de la Justicia. Sin embargo, inicialmente no surgieron pruebas que permitan comprobar el abuso sexual y, por eso, podría quedar en libertad. La supuesta víctima tiene 35 años y padece discapacidad intelectual. Los hechos se conocieron en el barrio Brandsen del departamento Rivadavia. Por el caso fue sindicado como autor un vecino de la zona de 57 años de edad.

-Seguirá cerrado el Paso hacia Chile por el sistema integrado Cristo Redentor. La medida se debe a que continúan las condiciones de inestabilidad climática en zona de cordillera.