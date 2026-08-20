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Jueves, 20 de agosto de 2026

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ABATIDO

Un presunto ladrón murió baleado por policías en un tiroteo que se originó por el robo de un auto

El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y los investigadores policiales buscan a otros dos sospechosos que fugaron tras la persecución.

Fernando Vázquez
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Un presunto ladrón murió al ser baleado por policías como saldo de una persecución y tiroteo que ocurrieron luego del robo de un coche. El suceso se registró el miércoles en el oeste del conurbano bonaerense y los pesquisas buscan a dos sospechosos, que alcanzaron a fugar, supuestamente ilesos.

Voceros judiciales revelaron que el hecho comenzó en horas de la tarde cuando tres individuos despojaron de un Nissan a una mujer, de 33 años, en el cruce de avenida Marcelo Torcuato de Alvear (la ruta provincial 201) y República Árabe Siria.

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Según agregaron los informantes, los sujetos fugaron en el rodado, pero de inmediato empezaron a ser seguidos por los integrantes del Comando Patrulla (C.P.).

Enfrentamiento armado

Trascendió que, al arribar a la esquina de avenida Militar y Dardo Rocha, en uno de los accesos al Barrio Ejército de los Andes, conocido tradicionalmente como Fuerte Apache, los asaltantes descendieron del auto robado, oportunidad en la que se originó un enfrentamiento armado, que finalizó con la muerte de uno de los implicados.

Peritos de la Gendarmería Nacional Argentina (G.N.A.), al ser convocados por las autoridades de la Justicia, incautaron, en poder del fallecido, una pistola Bersa Thunder nueve milímetros que, se asegura, contaba con pedido de secuestro porque le había sido sustraída a un oficial de la Policía de la Ciudad.

Intensa búsqueda de los prófugos

Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría sexta del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario para apresar a los prófugos.

Intervinieron en la causa penal las autoridades de la Unidad Funcional N° 6 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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