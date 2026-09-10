Policías abatieron a un ladrón que había robado una moto e intentado fugar por los techos de las viviendas

Un ladrón, que presuntamente había robado una motocicleta, fue muerto a balazos por los policías como saldo de una persecución, en la que el individuo además pretendió fugar por los techos de las viviendas aledañas. El suceso se registró el miércoles en el sur de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron que el fallecido fue identificado, en forma oficial, como Gustavo Damián Buenahora, de 23 años.

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Según agregaron los informantes, el hecho comenzó cuando se produjo la sustracción de un motovehículo Rouser negro de 135cc.

Trascendió que, momentos más tarde, en el cruce de General Roca y José María Calaza, en el Barrio Belisario Roldán, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) de la Zona Norte y miembros de la comisaría decimosegunda del distrito observaron a un sujeto, que escapaba en el rodado.

Dramática persecución





A raíz de tal motivo, se originó una dramática persecución, oportunidad en la que el sospechoso resolvió abandonar la motocicleta e intentó posteriormente huir por los techos de las diversas fincas del vecindario.

En dichas circunstancias, los policías observaron que ese individuo se hallaba en la parte superior de un garaje y, al impartirle la voz de alto, el sujeto habría amenazado a los uniformados con un arma de fuego, lo que generó entonces que uno de los funcionarios le efectuara dos certeros disparos con una pistola Bersa Thunder Pro nueve milímetros, provocándole el deceso de manera instantánea.

Al requisar el cadáver, se incautó un revólver 38 largo.

En legítima defensa





Hasta el momento, se asegura que el policía que mató al muchacho actuó en legítima defensa.

Autoridades de la Auditoría General de Asuntos Internos (A.G.A.I.) del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires fueron avisadas de lo acontecido

Intervino en la causa penal la doctora María Florencia Salas, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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