Por qué Pity Álvarez va a juicio: claves de la acusación, detención e internación y las causas acumuladas

Este lunes, Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiú comenzará a ser juzgado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29. La Justicia argentina evaluará su responsabilidad en el asesinato de un vecino en 2018, además de expedientes previos por hechos de violencia acumulados en la misma causa.

A continuación, los ocho puntos centrales que explican el proceso penal que enfrenta el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados:

1. La acusación

La causa principal imputa a Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiú por el delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Ocurrió en la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano, donde el músico le disparó cuatro veces en el rostro y el cuerpo a Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz (36) tras una discusión. Además, en el mismo debate se le juzgará por hechos ocurridos en noviembre de 2016 por privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas ejercidas contra su mánager y una allegada.

2. Testigos

El expediente cuenta con las declaraciones de vecinos del barrio de Villa Lugano que presenciaron el altercado en los pasillos del complejo habitacional. Los testimonios señalaron que Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz le increpó al músico haberle atribuido un robo y que, tras un empujón entre ambos, el cantante extrajo una pistola calibre .25 y abrió fuego a corta distancia antes de rematarlo en el suelo.

3. Detención

Luego de los disparos, el artista huyó en un vehículo junto a su pareja, descartó el arma de fuego en una alcantarilla de la autopista Riccheri y se dirigió a un boliche en Ramos Mejía. Tras permanecer prófugo casi 24 horas, se entregó el 13 de julio de 2018 en la Comisaría 52 de Villa Lugano. En el ingreso a la dependencia policial, declaró ante los medios: "Lo maté porque era él o yo. Cualquier animal haría lo mismo".

4. Proceso judicial

El músico permaneció detenido bajo prisión preventiva durante casi tres años. Sin embargo, en marzo de 2023, la causa quedó paralizada por una resolución del tribunal que consideró que el imputado no se encontraba en condiciones psíquicas de afrontar el proceso penal, aplicando el artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación por incapacidad sobreviniente.

5. Internación

Tras su paso por el pabellón psiquiátrico del Penal de Ezeiza, la Justicia argentina morigeró las condiciones de detención y ordenó su traslado a una institución médica especializada para realizar un tratamiento por sus problemas de salud mental y adicciones. Posteriormente, continuó la rehabilitación bajo la modalidad de tratamiento ambulatorio.

6. Liberación

Con el avance de las evaluaciones y el alta médica del centro de tratamiento, Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiú recuperó la libertad bajo pautas de conducta. En diciembre de 2025 volvió a la actividad pública tras realizar un recital masivo en Córdoba, un elemento que la fiscalía tomó como prueba de que el cantante mantenía plena capacidad cognitiva para afrontar el debate oral.

7. Pedido de suspensión

La defensa oficial, encabezada por Javier Marino, solicitó frenar el inicio de las audiencias argumentando que la realización del juicio ponía en riesgo la salud física y mental de su defendido y que existían apelaciones pendientes ante la Cámara Nacional de Casación. No obstante, el fiscal Sandro Abraldes y el juez Gustavo Groerner rechazaron el planteo sosteniendo que los estudios del Cuerpo Médico Forense acreditaron su reserva cognitiva.

8. El avance en horas en tribunales

Con el rechazo del recurso defensivo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 ratificó el cronograma para dar inicio formal al debate en las próximas horas en los tribunales de la calle Paraguay, en Recoleta. Las audiencias se extenderán a lo largo de 11 jornadas repartidas entre agosto y septiembre, donde la fiscalía buscará una condena de cumplimiento efectivo.