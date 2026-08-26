Por una balacera jugadoras de hockey hicieron cuerpo a tierra

Un balacera en las inmediaciones de un club deportivo obligó a suspender un partido de hockey en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, el fin de semana pasado.

El incidente ocurrió frente al predio Plumín del Club Atlético Estudiantes mientras se llevaba a cabo un encuentro de la categoría Reserva entre el equipo local y el Club Tilcara.

En medio del partido, se escucharon de 15 a 20 disparos de armas de fuego en las cercanías. Ante el riesgo inminente, las deportistas tuvieron que arrojarse al suelo de la cancha para protegerse.

En ese momento, las instalaciones del club contaban con una gran concurrencia de personas por tratarse de un fin de semana cargado de otras actividades recreativas y competencias. Dentro del complejo deportivo también se llevaba a cabo el festejo de un cumpleaños infantil.

En paralelo, deportistas de categorías juveniles estaban entrenando y realizando prácticas en las canchas de tenis contiguas al sector donde ocurrieró la balacera.

Por su parte, el presidente del Club Atlético Estudiantes, Emilio Fouces, precisó que el enfrentamiento ocurrió en una calle lindera, a una distancia de 30 a 40 metros de las instalaciones.

En declaraciones al portal de noticias Elonce, Fouces detalló qué habría desencadenado el hecho: "Había personas enfrentadas a 30 o 40 metros de donde estaban jugando las chicas y las familias las acompañaban. También se desarrollaba un cumpleaños infantil y había deportistas muy jóvenes practicando tenis".

El directivo remarcó la gravedad del episodio y enfatizó el impacto que este tipo de sucesos genera en las entidades comunitarias y deportivas de la capital entrerriana. Al respecto, Fouces manifestó: "El hecho es gravísimo y no tiene precedentes. La delincuencia le ganó al deporte y logró que se cerrara un club y se dejara de practicar una actividad. No podemos pasar por alto ni minimizar lo sucedido".

Asimismo, el dirigente desestimó las versiones iniciales que vinculaban el hecho con un conflicto menor entre vecinos de la zona y atribuyó el origen de los disparos a los narcos: "No fue una pelea entre vecinos ni puede reducirse a un enfrentamiento de vieja data. Acá hay problemas mucho más profundos y graves que deben ser atendidos. Estamos hablando, sin pelos en la lengua, de problemas de drogas, de venta de drogas, de guerra entre bandas", explicó el titular de la institución deportiva.

Tras el alerta al 911, efectivos de la Policía de Entre Ríos desplegaron un operativo de rastrillaje en las inmediaciones del predio para dar con los responsables de la balacera.

El personal policial interceptó a un joven de 18 años que llevaba una mochila. Al revisar sus pertenencias, los uniformados constataron la presencia de un arma de fabricación casera o "tumbera".

Luego, las fuerzas de seguridad redujeron a un segundo individuo, de 22 años, a quien se le incautó un revólver oculto entre su ropa. En medio de dicha detención, un tercer hombre de 23 años intentó descartar una tercera arma de fuego arrojándola hacia el patio de un domicilio lindante.

El arma fue recuperad a por la Policía y el tercer implicado fue aprehendido en el lugar.