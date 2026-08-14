El posteo de Pitty La Numeróloga para despedir a la mujer asesinada en Villa Devoto

Verónica Laura Asad, conocida en los medios como "Pitty" la numeróloga, despidió a través de Instagram a Romina Calvo, la mujer de 40 años asesinada en Villa Devoto a manos de su esposo, Walter Verón, quien continúa internado en grave estado.

La publicación se conoció luego de que trascendiera una carta escrita por Verón, en la que el hombre menciona a la numeróloga entre una serie de reproches previos al ataque. Allí, el agresor volcó quejas económicas y culpó a la "Pitty" por el vínculo que mantenía con Calvo.

"Recién hoy pude encontrar esta foto. Porque, además de trabajadora, siempre fuiste respetuosa y muy amorosa", escribió como primera línea de su despedida Pitty.

La numeróloga aclaró que no hablaba desde su rol profesional. "Esta vez no hablo de mi trabajo. Hablo como mujer", sostuvo.

El posteo incluyó un pedido directo a mujeres que atraviesan situaciones de violencia. "Si tenés miedo, pedí ayuda. Si te controla, no es amor. Si te amenaza, no es amor. Si te humilla, te aísla o te hace sentir que no podés escapar, no es amor", escribió y pidió a quienes rodean a las víctimas que no miren para otro lado.

La mediática remarcó además la gravedad de que el ataque haya ocurrido frente a la hija de 8 años de la víctima y llamó a acompañar a quienes atraviesan violencia de género en silencio. "Muchas mujeres tienen miedo o vergüenza de contar lo que viven. Muchas son manipuladas hasta creer que ellas mismas tienen la culpa", planteó.

Hacia el final del mensaje, Asad se dirigió directamente a Calvo:"Deseo profundamente que tu alma encuentre la paz que te quitaron. Que tu historia no quede reducida al centro de una situación que está más que clara".

Cerró con un pedido de justicia: "Hoy tenemos una responsabilidad enorme: que este asesino pague. Por vos, Romi. Y por todas".

La relación de Pitty con la víctima

Romina había querido comprar una franquicia de Pitty La Numeróloga, dedicada a la venta de velas y esencias. No pudo acceder a esta compra, pero ella decidió darle la oportunidad de que se ponga al frente de uno de sus locales.

"Muy pura, disciplinada. Una chica grande que necesitaba trabajar. Fue pasando el tiempo, fuimos vinculándonos y le di la oportunidad de que esté enfrente del local en Caballito", dijo a la prensa.

La carta del acusado



En una carta que hallaron los investigadores, Pitty es nombrada por el presunto femicida, que la acusa de "cambiarle la personalidad" a la víctima.

"No la aguanto más porque me re cagó con todo. Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora, como tiene esos contactos", escribió Verón en la hoja que quedó tras el femicidio. En otro tramo, el hombre agregó: "Le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de la casa".

Deudas y reclamos económicos también aparecen en el escrito:"No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar. Se está pagando un poco las deudas que ella generó y alguito de lo que puse yo en la venta de tabla".





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