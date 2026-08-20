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Jueves, 20 de agosto de 2026

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DEFINICIÓN

Postergan la audiencia para definir si Fernando Cerimedo recibe prisión preventiva

La decisión fue después de que ni el acusado ni el Ministerio Público Fiscal llegaran a tiempo.

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La Justicia boliviana postergó la audiencia para definir la situación procesal de Fernando Cerimedo, ex asesor de Milei investigado en la causa por presunto intento de femicidio a Nadia Beller.

La audiencia iba a realizarse este jueves, pero fue postergada al viernes a la tarde (14:30 hora local) después de que ni el imputado ni la fiscalía llegaran a tiempo al Palacio de Justicia en Santa Cruz de la Sierra.

El Ministerio Público Fiscal pidió que le dictaran una prisión preventiva de 180 días.

Cerimedo había sido llevado con sus manos esposadas, con chaleco antibalas y con la cara tapada hasta el edificio en donde debía realizarse la audiencia.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, lo identificó como el "principal acusado" en la causa por el ataque a Nadia Beller.

Qué declaró Fernando Cerimedo

El ex asesor presidencial declaró más temprano ante el Ministerio Público Fiscal y sostuvo que conoció a Beller en octubre de 2025, por medio de un amigo en común.

De acuerdo a su testimonio, dos meses después volvieron a mantener diálogo y comenzaron a tener un vínculo más cercano.

También puntualizó la última vez que vio a Beller fue el 17 de agosto. "El día domingo nos vimos; me dijo que iba al hotel (Viru Viru, donde ocurrió el ataque). El lunes 18 se quedó en el hotel y yo me fui a La Paz en el vuelo de las 06:00", afirmó.

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