Preguntaron por un alquiler de cabañas, maniataron a matrimonio octagenario y 45 minutos después huyeron

Una huella dactilar permitió identificar a uno de los tres sospechosos que atacaron a una pareja de 80 y 84 años en Sierra de los Padres, Mar del Plata. El acusado fue detenido.

Todo ocurrió el pasado 21 de agosto, cuando una mujer de 80 años estaba junto a su esposo, de 84, en su vivienda y un hombre con el rostro parcialmente cubierto golpeó la puerta. Cuando le abrieron, preguntó por el alquiler de unas cabañas.

Después de que la víctima abrió, el sospechoso permitió el ingreso de otros dos hombres. Los tres redujeron al matrimonio, lo ataron de pies y manos con cables y permanecieron unos 45 minutos dentro de la propiedad.

Durante el asalto, los delincuentes escaparon con dos teléfonos celulares y las alianzas de la pareja. La denuncia permitió iniciar una investigación a cargo del personal del Gabinete de Robos Agravados a Viviendas de la DDI.

Una huella fue clave para identificar al sospechoso

La investigación avanzó cuando los investigadores encontraron rastros papilares en un vidrio de un cuadro del comedor y en la puerta de salida al patio trasero. El informe dio resultado positivo y permitió vincular las huellas con Marcelo Lisondo, de 39 años.

Para los investigadores, el dato fue determinante porque Lisondo era una persona desconocida para los dueños de la vivienda. Con esa información, el fiscal Mariano Moyano solicitó una orden de allanamiento y detención.

Las cosas secuestradas en poder del delincuente.

Finalmente, tras el aval de la Justicia de Garantías, efectivos de la DDI allanaron una vivienda ubicada en inmediaciones de Balcarce y Fermín Errea. Allí secuestraron alhajas, una barreta y una cámara de seguridad.

El sospechoso quedó detenido y fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. La investigación continúa para establecer la identidad y el paradero de los otros dos integrantes de la banda.