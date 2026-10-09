Preocupación en un barrio por la creciente quema de vehículos estacionados

Vecinos de un barrio del noroeste del conurbano bonaerense expresaron su preocupación por la creciente quema de autos estacionados en la vía pública. En los últimos días se reportaron al menos ocho casos.

Los vecinos de la zona indicaron que uno de los últimos hechos dejó dos vehículos completamente destruidos: un Toyota Corolla y un Nissan, a los que las llamas dañaron el interior y dejaron vidrios esparcidos sobre la calle.

Los incendios se repitieron en distintos puntos de la zona noroeste del conurbano y aumentaron la preocupación de los habitantes, que temen que haya nuevos ataques.

De acuerdo con los testimonios de vecinos, algunos de los episodios ocurrieron durante la noche o madrugada, aunque todavía es necesario confirmar si todos los casos están vinculados.

Testimonio de los vecinos

Carlos, un vecino del barrio, contó que vio uno de los autos mientras se prendía fuego. "Ya cuando salís, es toda una llamarada infernal que no sabés cómo pararla", relató. Según explicó, los vecinos llamaron a los bomberos y la policía llegó al lugar.

Además, expresó su preocupación por las consecuencias económicas que enfrentan quienes pierden su auto, en especial ante la incertidumbre sobre la respuesta de las compañías de seguros. Según contó, los damnificados sufrieron una crisis nerviosa tras lo ocurrido.

Así quedó uno de los automóviles quemados (X).

El hombre también contó que vio a una persona sacar elementos de uno de los autos afectados. Según su relato, sospecha que los ataques podrían estar relacionados con el robo de cobre de los vehículos.

Además, el vecino habló del miedo que sienten algunos habitantes al llegar a sus casas y guardar el auto. "La preocupación no termina con los incendios, también tenemos miedo de que alguien nos espere cuando abrimos el portón para entrar el vehículo", confesó.

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