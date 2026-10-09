Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 9 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
ALARMA

Preocupación en un barrio por la creciente quema de vehículos estacionados

Se registraron al menos ocho casos. Los últimos dos autos incendiados fueron atacados en horas de la madrugada.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Vecinos de un barrio del noroeste del conurbano bonaerense expresaron su preocupación por la creciente quema de autos estacionados en la vía pública. En los últimos días se reportaron al menos ocho casos.

Los vecinos de la zona indicaron que uno de los últimos hechos dejó dos vehículos completamente destruidos: un Toyota Corolla y un Nissan, a los que las llamas dañaron el interior y dejaron vidrios esparcidos sobre la calle.

Los incendios se repitieron en distintos puntos de la zona noroeste del conurbano y aumentaron la preocupación de los habitantes, que temen que haya nuevos ataques.

De acuerdo con los testimonios de vecinos, algunos de los episodios ocurrieron durante la noche o madrugada, aunque todavía es necesario confirmar si todos los casos están vinculados.

Testimonio de los vecinos

Carlos, un vecino del barrio, contó que vio uno de los autos mientras se prendía fuego. "Ya cuando salís, es toda una llamarada infernal que no sabés cómo pararla", relató. Según explicó, los vecinos llamaron a los bomberos y la policía llegó al lugar.

Además, expresó su preocupación por las consecuencias económicas que enfrentan quienes pierden su auto, en especial ante la incertidumbre sobre la respuesta de las compañías de seguros. Según contó, los damnificados sufrieron una crisis nerviosa tras lo ocurrido.

Los incendios se repitieron en distintos puntos de la zona noroeste del conurbano y aumentaron la preocupación de los habitantes, que temen que haya nuevos ataques.De acuerdo con los testimonios de vecinos, algunos de los episodios ocurrieron durante la noche o madrugada, aunque todavía es necesario confirmar si todos los casos están vinculados.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Testimonio de los vecinosCarlos, un vecino del barrio, contó que vio uno de los autos mientras se prendía fuego. "Ya cuando salís, es toda una llamarada infernal que no sabés cómo pararla", relató. Según explicó, los vecinos llamaron a los bomberos y la policía llegó al lugar.Además, expresó su preocupación por las consecuencias económicas que enfrentan quienes pierden su auto, en especial ante la incertidumbre sobre la respuesta de las compañías de seguros. Según contó, los damnificados sufrieron una crisis nerviosa tras lo ocurrido.Así quedó uno de los automóviles quemados (X).
Así quedó uno de los automóviles quemados (X).

El hombre también contó que vio a una persona sacar elementos de uno de los autos afectados. Según su relato, sospecha que los ataques podrían estar relacionados con el robo de cobre de los vehículos.

Además, el vecino habló del miedo que sienten algunos habitantes al llegar a sus casas y guardar el auto. "La preocupación no termina con los incendios, también tenemos miedo de que alguien nos espere cuando abrimos el portón para entrar el vehículo", confesó.

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy


Esta nota habla de:
    1
    Rodolfo Arruabarrena abrió su corazón y habló de su enfermedad: "Tengo un hermano que la tiene desde hace más de 30 años y ahora me tocó a mi, pero lo mío fue por estrés"
    DIABETES EN LA ALTA COMPETENCIA

    Rodolfo Arruabarrena abrió su corazón y habló de su enfermedad: "Tengo un hermano que la tiene desde hace más de 30 años y ahora me tocó a mi, pero lo mío fue por estrés"

    2
    Le desaparecían cosas de su casa, instaló una cámara para atrapar al ladrón y se llevó una sorpresa insólita
    ATERRADOR

    Le desaparecían cosas de su casa, instaló una cámara para atrapar al ladrón y se llevó una sorpresa insólita

    3
    Es policía, tiene dos hijos y debía más de $10 millones: la gente de Crónica la ayudó a saldar sus deudas para poder salir adelante
    VOLVER A NACER

    Es policía, tiene dos hijos y debía más de $10 millones: la gente de Crónica la ayudó a saldar sus deudas para poder salir adelante

    4
    El Gobierno cambió el feriado del 12 de octubre y así quedará el fin de semana largo
    FERIADOS 2026

    El Gobierno cambió el feriado del 12 de octubre y así quedará el fin de semana largo

    5
    ¡EXCLUSIVO! Mujer policía tiene dos hijos y debe más de $10 millones: "Vivo en una casilla"
    CONMOCIÓN

    ¡EXCLUSIVO! Mujer policía tiene dos hijos y debe más de $10 millones: "Vivo en una casilla"