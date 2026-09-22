Preparó empanadas de marihuana y cocaína para un preso e intentó ingresarlas junto a su hijito
El personal policial detectó una anomalía en una de las empanadas y desbarató el ingreso de la droga.
Un hombre, de 34 años, acompañado por su hijo, de 5, fue interceptado cuando intentaba ingresar estupefacientes ocultos dentro de empanadas a una dependencia penitenciaria de Río Gallegos.
El procedimiento se frustró gracias a los controles de rutina en la paquetería. El sujeto quedó a disposición de la Justicia y el menor con la madre.
Según informó La Opinión Austral, el curioso episodio hecho ocurrió durante la recepción de una bolsa de alimentos destinada a un interno.
El personal policial encargado de la revisión detectó una anomalía en una de las empanadas, por lo que se interrumpió la entrega de inmediato.
Tras el hallazgo, se dio intervención a la División Narcocriminalidad, cuyos efectivos realizaron los test orientativos correspondientes.
Las pruebas confirmaron que se trataba de cocaína y Cannabis Sativa: en total, los agentes secuestraron nueve envoltorios con cocaína y dos con marihuana, además de un teléfono celular marca Redmi de color blanco.
La intervención por el menor y medidas judiciales
Todo el operativo se recrudeció al constatarse que el hombre había acudido a la dependencia acompañado por su hijo.
Como consecuencia, se dio participación al área de Niñez, Adolescencia y Familia para garantizar la protección del niño, quien finalmente fue entregado al resguardo de su progenitora.
Por su parte, el hombre fue sometido a un palpado preventivo, el cual dio resultado negativo respecto a otros elementos, y quedó sujeto a las directivas de la Fiscalía interviniente.
Desde la sede judicial se dispuso que el involucrado establezca domicilio y permanezca a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.