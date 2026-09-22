Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 22 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DETENIDO

Preparó empanadas de marihuana y cocaína para un preso e intentó ingresarlas junto a su hijito

El personal policial detectó una anomalía en una de las empanadas y desbarató el ingreso de la droga.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Un hombre, de 34 años, acompañado por su hijo, de 5, fue interceptado cuando intentaba ingresar estupefacientes ocultos dentro de empanadas a una dependencia penitenciaria de Río Gallegos. 

El procedimiento se frustró gracias a los controles de rutina en la paquetería. El sujeto quedó a disposición de la Justicia y el menor con la madre.

Según informó La Opinión Austral, el curioso episodio hecho ocurrió durante la recepción de una bolsa de alimentos destinada a un interno

El personal policial encargado de la revisión detectó una anomalía en una de las empanadas, por lo que se interrumpió la entrega de inmediato.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la División Narcocriminalidad, cuyos efectivos realizaron los test orientativos correspondientes. 

Quiso pasar 11 paquetes de cocaína y marihuana dentro de empanadas con su hijo de 5 años a un preso en Río Gallegos y quedó detenido.
Quiso pasar 11 paquetes de cocaína y marihuana dentro de empanadas con su hijo de 5 años a un preso en Río Gallegos y quedó detenido.

Las pruebas confirmaron que se trataba de cocaína y Cannabis Sativa: en total, los agentes secuestraron nueve envoltorios con cocaína y dos con marihuana, además de un teléfono celular marca Redmi de color blanco.

La intervención por el menor y medidas judiciales


Todo el operativo se recrudeció al constatarse que el hombre había acudido a la dependencia acompañado por su hijo

Como consecuencia, se dio participación al área de Niñez, Adolescencia y Familia para garantizar la protección del niño, quien finalmente fue entregado al resguardo de su progenitora.

Por su parte, el hombre fue sometido a un palpado preventivo, el cual dio resultado negativo respecto a otros elementos, y quedó sujeto a las directivas de la Fiscalía interviniente. 

Desde la sede judicial se dispuso que el involucrado establezca domicilio y permanezca a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Empezá la primavera con el Cronicazo: ¿Qué números recomienda la Gitana para hoy?
IMPERDIBLE

Empezá la primavera con el Cronicazo: ¿Qué números recomienda la Gitana para hoy?

2
Feriado por la visita de León XIV: cómo funcionarán las escuelas, bancos y la administración pública
A SABER

Feriado por la visita de León XIV: cómo funcionarán las escuelas, bancos y la administración pública

3
Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados
NOVEDAD

Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados

4
Cómo se divide el pago de los dos bonos para jubilados en octubre
ATENCIÓN

Cómo se divide el pago de los dos bonos para jubilados en octubre

5
Aumento para jubilados en octubre: así quedan las escalas y qué falta definir del bono
DETALLES

Aumento para jubilados en octubre: así quedan las escalas y qué falta definir del bono