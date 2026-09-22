Preparó empanadas de marihuana y cocaína para un preso e intentó ingresarlas junto a su hijito

Un hombre, de 34 años, acompañado por su hijo, de 5, fue interceptado cuando intentaba ingresar estupefacientes ocultos dentro de empanadas a una dependencia penitenciaria de Río Gallegos.

El procedimiento se frustró gracias a los controles de rutina en la paquetería. El sujeto quedó a disposición de la Justicia y el menor con la madre.

Según informó La Opinión Austral, el curioso episodio hecho ocurrió durante la recepción de una bolsa de alimentos destinada a un interno.

El personal policial encargado de la revisión detectó una anomalía en una de las empanadas, por lo que se interrumpió la entrega de inmediato.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la División Narcocriminalidad, cuyos efectivos realizaron los test orientativos correspondientes.

Quiso pasar 11 paquetes de cocaína y marihuana dentro de empanadas con su hijo de 5 años a un preso en Río Gallegos y quedó detenido.

Las pruebas confirmaron que se trataba de cocaína y Cannabis Sativa: en total, los agentes secuestraron nueve envoltorios con cocaína y dos con marihuana, además de un teléfono celular marca Redmi de color blanco.

La intervención por el menor y medidas judiciales





Todo el operativo se recrudeció al constatarse que el hombre había acudido a la dependencia acompañado por su hijo.

Como consecuencia, se dio participación al área de Niñez, Adolescencia y Familia para garantizar la protección del niño, quien finalmente fue entregado al resguardo de su progenitora.

Por su parte, el hombre fue sometido a un palpado preventivo, el cual dio resultado negativo respecto a otros elementos, y quedó sujeto a las directivas de la Fiscalía interviniente.

Desde la sede judicial se dispuso que el involucrado establezca domicilio y permanezca a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.