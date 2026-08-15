Persecución y tiroteo: presunto delincuente murió en un enfrentamiento con policías

Un presunto delincuente murió como saldo de una persecución y tiroteo con policías. El suceso se registró el viernes en el noroeste del conurbano bonaerense y otros dos sospechosos consiguieron fugar.

Voceros judiciales revelaron que el hecho comenzó en la mañana del viernes en el cruce de avenida Eva Perón y Los Pinares, cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) intentaron identificar a tres individuos, quienes se movilizaban a bordo de una camioneta VW Amarok azul, carente de patente en el sector posterior.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

Según agregaron los informantes, los sujetos, al ver a los efectivos, resolvieron escapar en el vehículo, originándose una persecución por las calles del vecindario, generándose, además, un tiroteo.

En Corrientes al 6200, entre General Lavalle y Las Rosas, los ocupantes del rodado detuvieron la marcha y dos hombres bajaron de la unidad, para de inmediato huir a la carrera, escondiéndose en una vivienda del barrio, para luego fugar por los fondos del inmueble.

Al revisar el interior de la camioneta, los policías observaron el cadáver de un joven, que yacía en el asiento trasero.

Peritos de la Gendarmería Nacional, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región intercostal izquierda.

Se realizan diferentes procedimientos

En base a los datos aportados el expediente, los servidores públicos de la comisaría quinta del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y de área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de averiguar el paradero de los prófugos.

Interviene en la causa penal la Unidad Funcional N° 5 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy