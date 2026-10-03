Presunto ladrón murió atropellado por un hombre que se resistió al robo de su auto

Un presunto ladrón, de 25 años, murió al ser atropellado por un hombre, a quien, junto a dos cómplices, habrían intentado robarle el coche, en un suceso registrado en el oeste del Conurbano bonaerense. Los policías luego detuvieron a un cómplice del fallecido.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo a las 23.10 del jueves, en Sargento Cabral al 2300, casi en el cruce con Eduardo Costa, cuando malvivientes, que se movilizaban armados a bordo de una camioneta VW Suran gris, pretendieron asaltar a la víctima, de 61 años, que guiaba un rodado.

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Según agregaron los informantes, al advertir la ilícita maniobra, el sexagenario decidió acelerar la marcha del vehículo, oportunidad en la que embistió a uno de estos asaltantes, quien de inmediato fue cargado en la camioneta por sus compinches.

Trascendió que, minutos más tarde, los sujetos abandonaron a un joven herido en una finca, situada en Cochabamba al 1800, en la esquina con Blanco Encalada, donde reside su madre.

La alerta en el número 911

Al ser alertados de la situación por un llamado telefónico recibido en el número de emergencias 911, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) arribaron al inmueble, certificándose que el muchacho había perdido la vida.



Mientras tanto, los investigadores policiales apresaron posteriormente a un sospechoso, de 27 años, que se desempeñaba como remisero y que se estima que habría sido uno de los hombres que condujo al supuesto delincuente que pereció en ese incidente.

Al respecto, el individuo sostuvo ante las autoridades que la camioneta VW Suran, que utilizaba para trabajar como chofer, tenía manchas de sangre porque había estado implicada en un accidente de tránsito.

Los objetos incautados por los investigadores

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el escenario de este hecho, ocasión en la que incautaron una pistola Bersa 22 largo y la culata de un revólver.

Intervino en la causa penal el doctor Claudio Gabriel Fornaro, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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