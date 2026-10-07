Prófugo mató a su expareja y terminó preso: ella había perdido un embarazo por una golpiza

Una discusión entre Rocío Aylen Núñez y su expareja terminó con la joven asesinada de un disparo en el cuello en una vivienda ubicada en inmediaciones de Reforma Universitaria y Güiraldes, en el barrio Las Heras de Mar del Plata.

La víctima, de 27 años y madre de tres hijos, mantenía una relación conflictiva con José Leonardo Cejas Urbistondo. La pareja había convivido durante unos cinco meses y las peleas eran frecuentes.

De acuerdo con el relato de personas cercanas a Rocío, la joven había sufrido situaciones de violencia durante la relación. También señalaron que recientemente había perdido un embarazo que esperaba junto a Cejas. "Estaban por tener un hijo y lo perdió por el tema de que él le pegaba", contaron al portal 0223.

El ataque ocurrió el martes cerca de las 10 horas. En medio del enfrentamiento, el hombre habría sacado un arma y efectuado varios disparos. Uno de los balazos impactó en el cuello de Núñez.

Un llamado al 911 alertó a la Policía. La joven fue trasladada de urgencia hasta el CAPS Las Heras en un vehículo particular, pero murió como consecuencia de la gravedad de la herida.

El acusado tenía un pedido de captura por otro homicidio

Tras el ataque, Cejas escapó del lugar y la Policía desplegó un operativo para localizarlo. Los efectivos lograron encontrarlo poco después, cuando intentaba alejarse de la zona.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso habría arrojado dos armas de fuego al piso. Los agentes finalmente lo redujeron y lo detuvieron.

Durante el procedimiento fueron secuestrados dos revólveres: uno calibre .38 largo y otro calibre .32 largo. Ambos tenían la numeración suprimida. Los investigadores deberán determinar cuál fue utilizado para matar a Núñez.

También se dispuso un dermotest al acusado para establecer si tenía restos compatibles con un disparo reciente. La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Russo.

La identificación del detenido reveló además que tenía un pedido de captura vigente desde el 7 de agosto, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

Cejas era buscado por una causa relacionada con el homicidio de un joven baleado durante un robo a un corralón de materiales en enero y la víctima recibió un disparo en la cara cuando intentó evitar un asalto en el lugar donde trabajaba.

El acusado fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.







