Prófugo por el femicidio de una joven de 18 años: su familia le pide públicamente que se entregue

La relación que Camila Ruth Castro mantenía con Elías Barrionuevo era señalada por personas de su entorno como "tóxica". Ahora, tras el femicidio de la joven de 18 años, los investigadores buscan determinar qué ocurrió antes del ataque y si existían antecedentes de violencia.

El barrio San Alberto de Ituzaingó sigue conmocionado por el crimen de Camila, quien fue asesinada de un disparo en el cuello dentro de su casa. El principal sospechoso es su novio, Barrionuevo, quien permanece prófugo y tiene una orden de captura.

La discusión que terminó con el crimen

Según la reconstrucción de los investigadores, Barrionuevo llegó a la vivienda de la calle Almagro al 2500, casi esquina Peredo, donde Camila vivía junto a su familia. Allí mantuvo una fuerte discusión con la joven, sacó un arma y le disparó a corta distancia.

Tras el ataque, Jorge Castro, padre de la víctima, intervino al advertir lo que estaba sucediendo. El hombre se abalanzó sobre el agresor para intentar proteger a su hija, pero también recibió disparos.

Castro fue baleado en ambas piernas. A pesar de las heridas, consiguió quitarle el arma a Barrionuevo y arrojarla al techo de la vivienda. El sospechoso aprovechó ese momento para escapar.

Camila fue trasladada junto a su padre al Hospital del Bicentenario. La joven llegó gravemente herida y los médicos confirmaron su muerte poco después del ingreso.

Su padre permanece internado y, según la información aportada, está en estado de shock.

Buscan al acusado y su familia quiere que se entregue

Después de la fuga, la Policía desplegó operativos para encontrar a Barrionuevo. La búsqueda también alcanzó domicilios vinculados con familiares del sospechoso en Merlo, donde viviría habitualmente.

Familiares del acusado mantienen contacto con las autoridades y manifestaron su intención de que Barrionuevo se entregue. Mientras tanto, su imagen comenzó a circular en redes sociales junto con pedidos de información para colaborar con la búsqueda.

La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Di Sciascio, quien estuvo en el lugar y supervisó las primeras medidas.



