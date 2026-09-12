Pruebas perdidas, sospechas de encubrimiento y 18 años de causa: la investigación que nunca cerró

Otoño Uriarte tenía 16 años cuando desapareció en Fernández Oro, Río Negro, la noche del 23 de octubre de 2006, y su cuerpo apareció casi seis meses más tarde en un canal de riego. Esta es la segunda de tres entregas sobre el caso: si la primera reconstruyó la desaparición y el hallazgo, esta se mete en el corazón del expediente, una investigación que, a lo largo de casi 18 años, estuvo tan plagada de irregularidades que muchos llegaron a preguntarse si el objetivo era esclarecer el crimen o taparlo.

Todo empezó mal. En los días decisivos, cuando una búsqueda a tiempo podía cambiarlo todo, la línea que impulsó la cúpula policial fue la de una fuga voluntaria: la idea de que la adolescente se había ido por su cuenta. Esa hipótesis, sostenida desde los primeros momentos, le restó urgencia al operativo justo cuando más importaba.

Otoño Uriarte tenía 16 años.

Una investigación paralela y una jueza apartada

Con el tiempo, el juicio dejó al descubierto uno de los puntos más oscuros del caso: la existencia de comisiones de búsqueda que funcionaban por fuera del expediente. Según se ventiló en la causa, esas reuniones -impulsadas por el entonces subjefe de la Policía rionegrina, Víctor Cufré, y realizadas en un gimnasio de Fernández Oro- habrían servido para esquivar el control judicial de la actividad policial. Cufré, años después, terminó preso por otros delitos.

La instrucción quedó en manos de la jueza María del Carmen García García, que arrastraba una enorme cantidad de causas y cometió errores graves en el proceso; con el correr de los años fue removida de su cargo. En paralelo, el excomisario Ives Vallejos, que condujo los primeros pasos de la búsqueda antes de ser apartado, quedó señalado por la familia como responsable de haber obstaculizado la pesquisa. Él siempre lo negó: sostuvo que "todo se hizo de buena fe".

La sombra de la trata

A poco de arrancar, la investigación se topó con algo mucho más grande que una desaparición. Según el propio expediente y el reclamo sostenido de la querella, la búsqueda de Otoño destapó indicios de una presunta red de prostitución y trata en la zona, con posibles ramificaciones dentro de la propia fuerza policial. Entre las pruebas figuraban escuchas telefónicas y, en una de esas líneas, la mención a la presencia de la adolescente en un cabaret de Choele Choel. Se hizo un allanamiento, pero Otoño no fue hallada.

Esa pista, que para la familia era central, nunca se siguió hasta el fondo. El fiscal que tenía la causa en ese momento no profundizó en la existencia de la red que presuntamente involucraba a agentes, y fue apartado. El expediente, con el tiempo, acumuló señalamientos por hipótesis contradictorias y por operativos que, según la querella, se frenaron cuando podían comprometer a la propia policía.

Una causa que casi prescribe

Entre faltas de mérito, sobreseimientos y años de parálisis, el caso estuvo al borde de quedar impune por el simple paso del tiempo. Lo que lo salvó fue la insistencia de la familia y, sobre todo, el trabajo de su abogada, Gabriela Prokopiw, que logró reunir nueva prueba y presentarla poco antes de que la causa prescribiera. Ese movimiento permitió que, después de 18 años, el caso llegara finalmente a un juicio oral, que comenzó en noviembre de 2024.

Cuatro hombres, imputados a lo largo de ese extenso derrotero judicial, se sentaron por fin en el banquillo. Para la familia y para buena parte de la comunidad de Fernández Oro, que nunca dejó de marchar, ese juicio era la última oportunidad de obtener una respuesta después de casi dos décadas. Pero lo que ocurriría en los tribunales, primero con una condena y después con un giro inesperado, volvería a dejar todo en foja cero.

Esta es la segunda de tres entregas sobre el caso Otoño Uriarte. En la próxima: el juicio, la condena a prisión perpetua y el fallo que terminó absolviendo a todos los acusados y dejó el femicidio impune.

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