"Put..y mala madre, dejalo ser feliz": denunció a su excuñada por tóxica

Una joven de 25 años denunció a su excuñada tras recibir insultos y amenazas por WhatsApp. El conflicto habría comenzado por una publicación contra su expareja.

Candela contó ante la Policía de Añatuya, Santiago del Estero, que hace aproximadamente dos años terminó su relación con Rodolfo, con quien tiene tres hijos en común. Según su relato, durante la noche del martes recibió dos audios enviados por Yésica, hermana de su expareja.

En las grabaciones, de acuerdo con la denuncia, la mujer habría utilizado fuertes insultos contra Candela y la habría tratado de "puta" y "mala madre". También le habría reclamado que dejara a Rodolfo ser feliz junto a su nueva pareja.

El conflicto familiar habría comenzado por una publicación realizada en Facebook por Victoria, hermana de Candela. Según explicó la denunciante, la joven habría "escrachado" a Rodolfo en redes sociales, aunque no trascendió cuál fue el motivo de esa exposición pública.

A partir de esa publicación, siempre según la versión incorporada a la denuncia, se habría generado un intercambio que terminó con los mensajes de voz enviados por Yésica a través de WhatsApp.

Una causa caratulada como amenazas

Además de Yésica, Candela denunció a Marina, Alejandra, quien comparte apellido con Yésica y Rodolfo, y a otras personas. La investigación quedó caratulada preventivamente como amenazas.

La denunciante deberá aportar los chats y las conversaciones que recibió para que puedan ser incorporados a la causa. Esos elementos serán analizados durante la investigación para establecer qué ocurrió y quiénes participaron del conflicto.

Por disposición del fiscal Ezequiel Bustamante, también se realizará el acta de identificación con medidas respecto de la denunciada. La investigación continuará con la incorporación de las pruebas que entregue Candela.

Mientras avanza la causa, el episodio expuso un conflicto familiar que comenzó con una publicación en redes sociales y terminó con una denuncia policial.