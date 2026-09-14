Qué declaró la médica que examinó a Pity Álvarez tras su detención

Mariela Biazoni Rolla, la médica legista que revisó a "Pity" Álvarez el 13 de julio de 2018, declaró ante el TOC N°29. Contó que lo evaluó en la Comisaría 8C, en Lugano, mientras el músico estaba detenido.

La experta indicó que, según el informe que ella misma redactó ese día, lo encontró "vigil, con tendencia al sueño", aunque respondía a los estímulos verbales "en forma coherente", estaba orientado y hasta colaboró con la extracción de muestras de sangre y orina.

Consultada por la querella, aclaró que esa "tendencia al sueño" se refería a que Álvarez cerraba los ojos con frecuencia, pero seguía vigil porque reaccionaba cada vez que se le hablaba.

Sobre su nivel de comprensión, agregó: "Cuando uno le pregunta su nombre y apellido y le pide que se saque la remera para el examen físico y lo hace, comprende lo que uno le está solicitando".



La defensa intentó ir más allá y preguntó si ese examen permitía saber cómo había estado Álvarez en las horas previas. La médica fue tajante: "Yo puedo hablar del momento en que lo vi", y remarcó que sus conclusiones se limitaban únicamente a esa evaluación puntual.

También señaló que, durante el examen, las respuestas del músico se mantuvieron estables, sin altibajos.

Cuando la defensa avanzó con preguntas sobre "reserva cognitiva" y "funcionamiento ejecutivo", el presidente del tribunal intervino para frenar el interrogatorio y pedirle que se ciñera al estudio realizado por la testigo.