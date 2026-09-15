Qué denunció la mujer que dijo ser amenazada por L-Gante: "Vino con armas para sacarnos"

Tras un nuevo escándalo suscitado en torneo al cantante L-Gante, la mujer que lo denunció, relató como fue el episodio y dijo a un medio que el joven "vino con armas para sacarnos de acá", y agregó que "estaban mis hijos y yo hice la denuncia como corresponde".

En tanto, la vecina que inició la causa también contó lo que le habría dicho L-Gante. "Elián nos decía que nos daba una hora para que nos vayamos porque sino iba a prender fuego todo", relató.

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Según su testimonio, le habrían exigido que abandonaran la vivienda, que le pertenecería a la familia del artista. "Vino a amenazarnos con diez personas más. Estaban todos armados. Fueron dos segundos. Bajaron de la camioneta, entraron hasta al patio y le hablaron más que nada a mi pareja", explicó.

Luego, dio a conocer la supuesta frase del cantante en ese momento. "Elián le dijo: ‘Mirá que a vos te cruzo por todos lados. Te voy a dar un tiro, te doy una hora para que te vayas'".

Detalles de la denuncia

"Hice la denuncia y no quería hundirlo a él. Lo conozco del barrio, siempre lo escuchamos. Mi hijo tiene una foto con él. Lo queremos en mi familia, es el artista del barrio", respondió al programa La mañana con Moria (eltrece) al ser consultada por lo denunciado.

"En mi denuncia dije que si él me pedía disculpas, yo levantaba la denuncia, pero nunca se acercaron a hablar", agregó. En tanto, la investigación comenzó tras la denuncia de una vecina de 23 años, quien aseguró que primero fue intimidada por un hombre apodado "El Oso", señalado como tío de L-Gante.

Inicio de la investigación

Según su relato, le habría exigido que abandonara la vivienda bajo la amenaza de que la obligaría "La Mafilia". Días después, L-Gante habría llegado al domicilio a bordo de una camioneta negra junto a unas diez personas. La presentación sostiene que el grupo habría ingresado al patio del inmueble luego de abrir el portón y que algunos habrían exhibido armas de fuego para intimidar a los moradores.

La investigación avanzó tras el análisis de cámaras de seguridad y tareas de campo. Con esto, los pesquisas habrían identificado los vehículos, involucrados y tres inmuebles relacionados con los hechos.

Por eso, se concretaron tres allanamientos en General Rodríguez y L-Gante fue notificado formalmente de la imputación y quedó informado de sus derechos y garantías, al igual que el otro hombre involucrado en la causa. La causa quedó caratulada como amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todas en concurso real entre sí.

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