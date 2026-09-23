¿Qué dijo? Aníbal Lotocki declaró en el juicio por la muerte de Cristian Zarate

El cirujano Aníbal Lotocki declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 este miércoles en el marco del juicio que se lleva adelante por el fallecimiento del empresario Cristian Zárate. Tras un cuarto intermedio, respondió preguntas de todas las partes y señaló que la ambulancia "tardó más de dos horas" en llegar.

Durante el inicio de su exposición ante los jueces, Lotocki se refirió al paciente y explicó: "Vino decidido a operarse, vino recomendado por amigos y amigas. Se presentaba como un paciente sano, como un paciente que no tenía problemas de salud". Cabe recordar que la muerte de Zárate fue en abril de 2021 tras una intervención en el Centro Médico Conde (CEMECO).

Posteriormente, el médico imputado detalló el escenario posterior a la intervención quirúrgica: "Cuando terminó la cirugía, fui a verlo cómo estaba y lo noté excitado. Tenía síntomas erráticos. Había confusión mental, estaba desorientado en tiempo y espacio". A ese punto añadió: "Se excitaba, pensé que podía tener un ataque de pánico. Se dormía, estaba confuso. Señalaba como que tenía un dolor que no precisaba el lugar, no sabíamos si era el pecho o el abdomen".

En cuanto a esa descompensación, indicó: "La enfermera me llamó para decirme que Zárate estaba descompensado, con la frecuencia respiratoria acelerada. En ese momento, el anestesiólogo era otro, que ya estaba al tanto".

Y siguiendo su relato, Lotocki recordó que "lo intubaron, le colocaron el ambú" -precisando que se trata de un respirador mecánico- y sostuvo que "pasada la media hora, vino la primera ambulancia".

Sin embargo, advirtió que debieron requerir una unidad de apoyo debido a las complejidades para el traslado. "La ambulancia tardó más de dos horas desde que hicimos el llamado", remarcó.

Asimismo, el imputado cuestionó testimonios previos del proceso y aseveró que en las instalaciones se encontraban disponibles los elementos indispensables para sostener la respiración mecánica de Zárate.

En relación con los análisis forenses posteriores, expresó: "El informe dice que el paciente tenía una cardiopatía importante, una cardiopatía y una coronariopatía. El corazón estaba hipertrofiado. El músculo cardíaco tenía un 30% más del volumen". Bajo su perspectiva, "estaban todas las arterias tapadas", circunstancia que, según su análisis, "explica por qué se descompensaba".

El desarrollo del juicio contra Lotocki





Como bien se indicó, el proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 y comprende a Lotocki junto a otros tres profesionales médicos y la directora del establecimiento. Su indagatoria fue solicitada por su propia defensa al cierre de la audiencia de la semana pasada, con el propósito de abordar aspectos concretos sobre los sucesos vinculados a Zárate.

Esta instancia se concretó luego de las declaraciones de cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación sobre las condiciones constatadas en CEMECO durante el procedimiento efectuado el 4 de mayo de 2021.

El cirujano declaró en el juicio oral por la muerte de su paciente ocurrida en 2021 en una clínica de Caballito.

Los funcionarios expusieron diversas irregularidades, entre las cuales destacaron que el lugar carecía de habilitación para internaciones y tampoco tenía autorizaciones para cirugías complejas.

Asimismo, reportaron el hallazgo de medicamentos vencidos, sustancias como fentanilo y propofol sin registros formales, y ampollas de este último conservadas en un refrigerador junto a productos alimenticios, conforme a lo comunicado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Cómo fue la muerte de Cristian Zárate





El 15 de abril de 2021, Zárate, de 50 años, concurrió a CEMECO para someterse a una intervención que comprendía una dermolipectomía con técnica "tulua" y una liposucción. Concluida la práctica, fue derivado a una habitación, donde una enfermera detectó una anomalía en el drenaje y alertó a Lotocki, quien dispuso su reingreso al quirófano.

En la jornada posterior, tras transcurrir la noche con dolores y impedimentos para conciliar el sueño, el paciente sufrió una descompensación. Fue intubado y el personal convocó a una empresa de asistencia médica.

Ante la gravedad del cuadro al arribar la unidad inicial, se solicitó un segundo móvil; sin embargo, Zárate padeció un paro cardíaco y falleció pese a las maniobras de reanimación.

Por este suceso, Lotocki enfrenta cargos por homicidio simple con dolo eventual. El expediente alcanza además a los médicos Daniel Enrique Zambrano García, Santiago Luis Olguín y Polansky Peláez Hoyos, sumados a Andrea Isabel Torelli, directora de la institución.

Con posterioridad a esta etapa del debate, está previsto el inicio de las declaraciones de cinco mujeres que denunciaron a Lotocki por lesiones gravísimas derivadas de intervenciones previas.



