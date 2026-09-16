Qué dijo el exintendente que se peleó con su sucesor

Tras una brutal pelea en la que el exintendente de Pilo Lil en Neuquén, Eliseo Díaz, exhibió un cuchillo, negó haber amenazado de muerte al actual mandatario Andrés Avelino Infante y destacó que reaccionó de esa forma para defenderse.

Díaz remarcó que el objeto que había empuñado en la discusión con su sucesor es un "verijero", un pequeño cuchillo de campo, y no una cuchilla de grandes dimensiones como había denunciado el funcionario con mandato vigente.

Además, denunció que durante la trifulca que tuvieron entre ambos "la mujer le pasó algo a él", pero que no había podido divisar si se trataba de una tijera, un cuchillo o un tenedor, por lo que optó por desenfundar su cuchillo criollo.

"Yo fui solo, con buenas intenciones. Si hubiera querido pegarle, me llevo otro", remarcó ante el medio LM Neuquén sobre la polémica del arma blanca que portaba, y remarcó que Avellino "lo empujó y tironeó" sabiendo que cuenta con una discapacidad motriz.

El funcionario que se desempeñó entre 2019 y 2023 explicó que tiene debilidad en las piernas "por una enfermedad de hace muchos años", pero que gracias a Dios le pudo aguantar los tirones.

La denuncia sobre una maniobra planificada

Díaz aseguró que la reunión con el actual intendente de la pequeña localidad de Pilo Lil debía llevarse a cabo en la oficina de la Comisión de Fomento, pero que lo derivaron hacia el parador turístico donde se llevó a cabo la pelea para tener a su esposa y una funcionaria como testigos.

"Ese día hizo salir a los empleados temprano para que no hubiera testigos. Otras veces les hace sumario por irse 15 minutos antes; ese día los hizo firmar e irse", cuestionó sobre los manejos de Avelino Infante.

Otro de los puntos en los que se centró es que, según sus palabras, el actual intendente "se burla de la gente y abusa de autoridad", además de contar con actitudes violentas contra los empleados municipales.



