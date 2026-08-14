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Viernes, 14 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
PROTECCIÓN

¿Qué dijo? El testigo de la pelea entre Pity Álvarez y Diaz pidió declarar sin la presencia del músico ni la prensa

Carlos Ulises Stiempcich prestó declaración en una sala contigua tras pedir la ausencia del músico y de los medios en el recinto.

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En el marco del juicio por homicidio que se le sigue al músico Cristian "Pity" Álvarez, declaró este viernes el testigo presencial Carlos Ulises Stiempcich ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29

El hombre, considerado fundamental para reconstruir la secuencia previa al crimen de Cristian Díaz, solicitó prestar su testimonio sin la presencia del imputado ni de los periodistas en la sala de audiencias.

Declaración en reserva y el inicio del conflicto en Samoré

A raíz del pedido del testigo por motivos de seguridad y temor, la declaración se desarrolló en un espacio contiguo reservado para los magistrados, la fiscalía y la querella. 

Por su parte, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados fue apartado a un sector vecino desde donde siguió el testimonio a través de auriculares.

Según la reconstrucción del testigo, la noche del hecho se encontraba tomando algo junto a Cristian Díaz en el barrio Samoré cuando vieron aproximarse al cantante. 

La víctima se acercó a hablar con el artista y, al notar que la discusión subía de tono, Stiempcich decidió aproximarse para intentar intervenir entre ambos.

La reconstrucción de los disparos y el momento del ataque

En su relato ante el tribunal, Carlos Ulises Stiempcich detalló que tras un primer intento de separación volvió a alejarse, pero regresó al notar que el enfrentamiento se intensificaba. 

Luego, sostuvo que ambas personas quedaron cara a cara y Díaz realizó el gesto de querer asestarle un cabezazo a Cristian "Pity" Álvarez.

En ese instante, según el testimonio trascendido de la audiencia, el músico sacó un arma de fuego y disparó hacia la víctima, impactando el primer tiro en la zona del ojo. 

El testigo afirmó que la víctima cayó de espaldas al suelo y que el imputado remató a la persona en el piso con otros tres disparos antes de que él decidiera huir del lugar por temor.

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