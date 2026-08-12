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Qué indicadores sobre Candela Arizaga hacen que la Justicia mantenga las restricciones contra Facundo Moyano

Un informe de la Fiscalía revela los indicios por los que la Justicia determinó conservar esta orden para que no se pueda acercar a la influencer.

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Un informe realizado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) señala los motivos detrás del fallo de la Justicia que le impone una restricción de acercamiento a Facundo Moyano sobre Candela Arizaga.

El documento fue elaborado el pasado 4 de agosto después de que la joven fuera trasladada al Hospital Pirovano. Indicaron que se encontraba en un "estado de excitación psicomotriz".

Entre los elementos que señala la Justicia sobre el vínculo entre ambos, indican que hay una "asimetría de poder", que lo relacionan al género y a la edad, por un lado, y al cargo político de Moyano por otro.

Qué indicadores sobre Candela Arizaga hacen que la Justicia mantenga las restricciones contra Facundo Moyano

Además se hace hincapié sobre la exposición pública y mediática, lo que podría condicionar el relato de Arizaga. Y también por la falta de precisión de la joven en su relato.

La evaluación fue realizada por la trabajadora social Camila Díaz y la psicóloga Candela Di Pardo.

La joven de 23 años fue encontrada a cuatro cuadras del edificio, entre las calles Vértiz y Sucre. Y cuando los preofesionales llegaron al hospital, se informó que se la vio somnolienta y con dificultades para mantener una conversación.

Las profesionales le hablaron sobre las medidas de restricción y la posibilidad de realizar una denuncia, pero ella lo negó en ambas posibilidades.

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