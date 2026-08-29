Qué pruebas complican a "Bebote" Álvarez como presunto integrante de una banda narco

Pablo "Bebote" Álvarez, histórico líder de la barra brava de Independiente, fue detenido acusado de integrar una banda narco que traficaba drogas desde España y Bolivia. Tras los allanamientos realizados en el marco de la investigación, surgieron pruebas que podrían complicarlo en la causa.

El arresto se concretó el viernes por parte de la Policía Federal y fue celebrado en redes por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Luego, Álvarez declaró durante unas seis horas ante el juez Pablo Yadarola.

La investigación apunta a una organización dedicada al tráfico internacional de drogas. Según la causa, la banda enviaba drogas de diseño desde España y también ingresaba cocaína proveniente de Bolivia.

El expediente comenzó a partir del hallazgo de unos 12 litros de éxtasis líquido escondidos dentro de envases de aceite que habían llegado desde Barcelona al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ese descubrimiento permitió avanzar sobre una presunta red con conexiones en distintos países.

Cuáles son las pruebas que complican a "Bebote" Álvarez





A partir del hallazgo del éxtasis líquido, los investigadores avanzaron con 27 allanamientos en distintos puntos. Como resultado, 11 personas fueron detenidas y se secuestraron drogas, dinero, vehículos y dispositivos electrónicos que ahora forman parte del expediente.

Entre los elementos incorporados a la causa hay fotografías tomadas en Bolivia en octubre de 2025. En esas imágenes aparecen personas que serían integrantes de la organización junto a lo que, dentro de la estructura, denominaban "la mercadería".

Pablo "Bebote" Álvarez fue detenido acusado de integrar una banda narco internacional, con vínculos con España y Bolivia (Imagen: PFA).

En las fotos pueden verse distintas drogas sintéticas. Los investigadores identificaron comprimidos de éxtasis con forma de diamante y otros con la letra "B", vinculada al logotipo de Bitcoin.

También aparecen pastillas doradas y plateadas con diseños relacionados con el fútbol. Algunas tienen la forma del trofeo de la Copa del Mundo y otras representan botines.

Según la investigación, parte de la actividad de la organización se habría concentrado en la región de Chapare, Bolivia. Desde ahí, los integrantes de la banda habrían coordinado el ingreso de cocaína a la Argentina.

Los presuntos "aprietes" de la organización

Otro aspecto que analiza la Justicia son distintos episodios de violencia que, según el expediente, habrían sido usados para exigir el pago de deudas.

Uno de los lugares que aparece mencionado en la investigación es el "Museo Paladar Rojo", ubicado en Avellaneda, cerca del estadio Libertadores de América. Ahí, de acuerdo con la causa, una persona habría sido sometida por no cumplir con un pago.

Entre las agresiones que se investigan figuran amenazas, desnudez forzada y otras formas de maltrato. La Justicia también analiza un video que podría haber registrado uno de estos episodios.

Según la información incorporada al expediente, la situación habría sido transmitida mediante una videollamada mientras la víctima era agredida.

En este contexto, una de las funciones que los investigadores atribuyen a Álvarez dentro de la presunta organización estaría vinculada con estos "aprietes". Su rol habría sido el de "intimidar" a quienes no cumplían con los pagos.

"Pablo quiere tu cabeza": revelaron los mensajes de los celulares secuestrados





La investigación que derivó en la detención de Álvarez y otros integrantes de la presunta banda arrancó en febrero de este año. Todo inició cuando la Policía detectó una encomienda con dos botellas de aceite que contenían casi 12 litros de éxtasis líquido. El paquete había sido enviado desde Barcelona y llegó al Aeropuerto de Ezeiza.

A partir de la persona que fue detenida cuando intentaba retirar la encomienda, los investigadores empezaron a reconstruir los vínculos de la organización. Esa línea llevó hasta un presunto búnker de venta de drogas ubicado en un complejo habitacional de Avellaneda, en la zona conocida como "los siete puentes".

El análisis de los contactos y números registrados en el teléfono del primer detenido permitió detectar conexiones con personas de Salta y Bolivia. Luego, durante una serie de operativos realizados el 23 de junio en Avellaneda y Salta, fueron detenidos 11 sospechosos y se secuestraron varios teléfonos celulares.

Al revisar esos dispositivos, los investigadores encontraron conversaciones en las que aparecía mencionado Álvarez. Según la hipótesis de la causa, esos mensajes reforzarían la sospecha de que el exjefe de la barra de Independiente habría cumplido dentro de la organización una función vinculada con la intimidación de personas que no pagaban por la droga.

Uno de los mensajes hace referencia a la supuesta intención de Álvarez de participar en las operaciones relacionadas con Bolivia. "Pablo no quiere quedarse afuera de lo de Bolivia. No quiere porque, aparte, no tiene entradas como antes", expresó uno de los detenidos.

La investigación también detectó un vínculo entre Álvarez y tres de los sospechosos a través de una propiedad ubicada junto a la cancha de Independiente. En ese lugar funcionaba un museo dedicado al club que había sido armado por "Bebote" y, además, un restaurante que también se utilizaba como salón de fiestas.

Los mensajes que mencionan amenazas

Entre las conversaciones analizadas aparece otro mensaje en el que uno de los integrantes de la presunta organización menciona a Álvarez al hablar con el dueño de un supuesto búnker de venta de drogas.

"Tu cabeza es la que quiere Pablo. Fíjate cuánto vas a traer el lunes porque Pablo te quiere en una tumba. Pablo sabe todo y a vos te quiere pegar un tiro y, ahora, Pablo está afuera todos los días. Pide datos. No es lo mismo que cuando estaba preso", expresaba uno de los integrantes de la banda en un mensaje que le mandó al dueño de un búnker de venta de droga.

Para los investigadores, esa conversación mostraría cómo el nombre de Álvarez habría sido utilizado para generar temor entre quienes tenían deudas vinculadas con la venta de drogas.

En otro intercambio, además, uno de los sospechosos hizo referencia a un supuesto enojo de Álvarez por la calidad de la cocaína que había recibido de un proveedor. "Pablo está molesto porque lo que le llevó no le pegó como la semana pasada, que bajó la calidad no se haga el vivo", concluyó uno de los integrantes de la banda narco.

Álvarez fue trasladado al penal federal de Marcos Paz, donde quedó detenido mientras avanza la investigación.