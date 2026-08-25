Qué reveló la autopsia de José Eduardo Figueroa, el femicida condenado por matar a su mujer

El informe preliminar de la autopsia realizada sobre el cuerpo de José Eduardo Figueroa confirmó que la muerte se produjo por asfixia por ahorcamiento.

Figueroa se encontraba cumpliendo una pena de prisión perpetua tras ser hallado culpable de el femicidio de su esposa Mercedes Jiménez Kvedaras en la provincia de Salta.

El hecho ocurrió en el Pabellón F de la Unidad Carcelaria N° 1 de Villa Las Rosas, en la capital salteña. Personal del centro penitenciario halló al interno en estado crítico en el interior de su calabozo, y aunque se le brindó asistencia médica en el lugar, el condenado falleció a las pocas horas.

Figueroa cumplía una condena a prisión perpetua por el femicidio de su esposa.

El titular de la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, quedó a cargo de la investigación y pidió la intervención inmediata del área de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

En tanto, los restos del detenido fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del propio CIF para realizar la autopsia.

El crimen de Mercedes Kvedaras

El abogado de 46 años se encontraba alojado en la cárcel provincial desde el 30 de abril. En dicha fecha, recibió la pena de prisión perpetua tras ser hallado responsable del asesinato de su esposa.

Al momento de la muerte de Figueroa, el fallo se encontraba sujeto a revisión por parte de las instancias judiciales superiores.

El femicidio ocurrió el 4 de agosto de 2023 en el hogar que la pareja compartía en el barrio privado Club de Campo El Tipal, sobre la ruta provincial 28. La causa de muerte de Kvedaras fue asfixia mecánica mixta, es decir que combinó maniobras de estrangulamiento, sofocación y compresión en la zona torácica.

Asimismo, se detectó la presencia de múltiples traumatismos en el cuerpo de la víctima compatibles con mecanismos de defensa.