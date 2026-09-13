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Domingo, 13 de septiembre de 2026

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INVESTIGACIÓN

Qué reveló la autopsia del empresario y ex piloto de carreras que fue asesinado en Misiones

Alfredo Matías Wiebel Giampaoli murió tras recibir cinco disparos. Su ex suegro sigue detenido.

SGorostiaga
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En Misiones sigue la conmoción por el brutal crimen del empresario hotelero y ex piloto de carreras Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, y este domingo se conoció el resultado de la autopsia.

El estudio realizada al cuerpo del hombre de 48 años determinó que murió a causa de cinco disparos que habrían sido efectuados con una pistola calibre 9 milímetros. La víctima falleció en el lugar del ataque  como consecuencia de las heridas.

Wiebel fue asesinado de cinco disparos según la autopsia.&nbsp;
Wiebel fue asesinado de cinco disparos según la autopsia. 

El principal acusado de perpetrar el crimen es su ex suegro, un hombre de 82 años, que se encuentra internado bajo custodia policial. Según los investigadores, minutos antes habrían tenido una discusión que derivó en el ataque.

La autopsia que llevó a cabo la Morgue Judicial de Posadas fue incorporada al expediente, a la espera de los avances en la investigación. 

Durante la jornada del sábado, la policía misionera allanó el domicilio del sospechoso y secuestró una pistola calibre 9 milímetros, que será analizada para determinar si fue la utilizada en el hecho.

En el procedimiento que se realizó en la vivienda de Ángel Ramón Salazar, los efectivos incautaron un pantalón, un par de zapatillas y una campera, que serán analizados por los especialistas para determinar si tuvo vinculación con el crimen.

Qué se sabe del asesinato de Wiebel Giampaoli

El crimen del empresario y ex piloto ocurrió este viernes cerca de las 11:15 de la mañana en un predio en construcción ubicado en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en la ciudad de Puerto Iguazú.

Una de las principales hipótesis es que Wiebel habría sido abordado por Salazar, quien le recriminó una cuestión familiar, y después del ataque se dio a la fuga, pero al poco tiempo fue detenido en una clínica privada a la que ingresó luego del crimen.

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