Amenazas de muerte al hermano de Tini Stoessel: qué se sabe del caso

La conmoción rodea al círculo íntimo de la cantante Tini Stoessel tras salir a la luz las tres amenazas de muerte enviadas a su hermano, Francisco Stoessel. La escalada de violencia verbal se produce mientras la familia atraviesa una fuerte guerra interna por el control y la revisión de los fondos financieros.

Las intimidaciones llegaron directamente al dispositivo personal del joven mediante mensajes de texto y aplicaciones de mensajería. El contenido de las advertencias incluye acusaciones directas de "mafioso" y promesas de agresiones físicas si no frena sus intervenciones.

Las fuentes cercanas señalan que el trasfondo de los ataques responde a las tensiones generadas a partir de la auditoría patrimonial que la propia artista encargó para revisar las cuentas y los gastos de sus allegados.

Las sospechas y la interna patrimonial

El conflicto comenzó cuando la revisión contable detectó anomalías en resúmenes de tarjetas de crédito y transferencias vinculadas al entorno de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. A partir de ese momento, la figura de Francisco Stoessel quedó bajo la lupa por el financiamiento de sus proyectos comerciales.

Las hipótesis en torno a las amenazas señalan dos frentes: por un lado, amedrentamientos dirigidos a frenar el avance del peritaje económico; por el otro, desacuerdos severos con acreedores o partes involucradas en sus emprendimientos privados.

Medidas de prevención y la respuesta del círculo íntimo

El impacto de las tres advertencias llevó a que el joven reconsidere sus rutinas diarias y evalúe la contratación de custodia privada para resguardarse en la vía pública.

Por su parte, los abogados de la familia coordinan los pasos a seguir para radicar la denuncia ante los fueros penales y solicitar el rastreo de las líneas telefónicas desde donde salieron los mensajes.