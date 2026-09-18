Amenazas de muerte al hermano de Tini Stoessel: qué se sabe del caso
Conocé los detalles de los mensajes intimidatorios que recibió el joven en medio de la auditoría sobre los fondos de la cantante. La pista detrás de las intimidaciones y el rol de las finanzas familiares.
La conmoción rodea al círculo íntimo de la cantante Tini Stoessel tras salir a la luz las tres amenazas de muerte enviadas a su hermano, Francisco Stoessel. La escalada de violencia verbal se produce mientras la familia atraviesa una fuerte guerra interna por el control y la revisión de los fondos financieros.
Las intimidaciones llegaron directamente al dispositivo personal del joven mediante mensajes de texto y aplicaciones de mensajería. El contenido de las advertencias incluye acusaciones directas de "mafioso" y promesas de agresiones físicas si no frena sus intervenciones.
Las fuentes cercanas señalan que el trasfondo de los ataques responde a las tensiones generadas a partir de la auditoría patrimonial que la propia artista encargó para revisar las cuentas y los gastos de sus allegados.
Las sospechas y la interna patrimonial
El conflicto comenzó cuando la revisión contable detectó anomalías en resúmenes de tarjetas de crédito y transferencias vinculadas al entorno de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. A partir de ese momento, la figura de Francisco Stoessel quedó bajo la lupa por el financiamiento de sus proyectos comerciales.
Las hipótesis en torno a las amenazas señalan dos frentes: por un lado, amedrentamientos dirigidos a frenar el avance del peritaje económico; por el otro, desacuerdos severos con acreedores o partes involucradas en sus emprendimientos privados.
Medidas de prevención y la respuesta del círculo íntimo
El impacto de las tres advertencias llevó a que el joven reconsidere sus rutinas diarias y evalúe la contratación de custodia privada para resguardarse en la vía pública.
Por su parte, los abogados de la familia coordinan los pasos a seguir para radicar la denuncia ante los fueros penales y solicitar el rastreo de las líneas telefónicas desde donde salieron los mensajes.