Quedó detenido porque denunció que le robaron la camioneta, pero apareció en un arroyo

Un hombre de 42 años terminó detenido en La Plata tras montar una falsa denuncia por el presunto robo de su camioneta. El engaño comenzó a desmoronarse cuando el vehículo apareció dentro del arroyo El Gato. Además, la Policía detectó severas contradicciones en la declaración del propietario, quien finalmente admitió haber inventado el asalto para ocultar un accidente de tránsito.

La secuencia comenzó durante la madrugada del sábado, cuando Damián Milohnic se presentó en la Comisaría Segunda para denunciar que había sido abordado por dos delincuentes en la calle 7, entre 32 y 33.

Según su testimonio inicial, los asaltantes lo habían amenazado para despojarlo de su Volkswagen Amarok y darse a la fuga.

Horas más tarde, una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de un vehículo volcado debajo de un puente sobre el arroyo El Gato, a la altura de las calles 1 y 514, en la localidad de Gonnet. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de la misma camioneta reportada como robada.

Debido a que la cúpula del vehículo permanecía cerrada y los cristales polarizados impedían ver el interior, se montó un operativo de emergencia para verificar la presencia de posibles víctimas atrapadas.

Denunció que le robaron la camioneta, apareció en un arroyo y terminó detenido.

Del procedimiento participaron personal de Bomberos, efectivos de la Policía Bonaerense y especialistas de la Dirección de Riesgos Especiales, quienes debieron ingresar al cauce de agua utilizando kayaks. Tras inspeccionar la cabina y los alrededores, confirmaron que no había ocupantes.

Incoherencias, nervios y confesión





Descartada la presencia de heridos, investigadores de la Comisaría Sexta de Tolosa volvieron a citar al denunciante para profundizar sobre lo ocurrido.

Denunció que le robaron la camioneta, apareció en un arroyo y terminó detenido.

Durante la entrevista, los agentes advirtieron "diferentes relatos" e "incoherencias" respecto del asalto denunciado originalmente.

Acorralado por las preguntas y visiblemente nervioso, Milohnic terminó reconociendo que el robo nunca existió.

Según explicó en su nueva declaración, le había prestado la camioneta a personas de su entorno, quienes mientras circulaban sufrieron un accidente que provocó la caída del vehículo al arroyo. Ante la situación, decidió inventar el atraco para encubrir el siniestro.

Enterado del caso, el fiscal Álvaro Garganta dispuso la inmediata aprehensión de Milohnic imputado por el delito de falsa denuncia.

La causa quedó radicada en la UFI N° 11, con intervención de la Defensoría N° 21 y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de La Plata.