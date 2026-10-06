Quedó libre el conductor que protagonizó el choque en el cual murió un bebé de 10 días

Mientras continúa la conmoción por la muerte de Tadeo Ledesma, el bebé de 10 días que falleció cuando una camioneta chocó desde atrás al vehículo en el cual viajaba el recién nacido y su familia, el conductor imputado por el hecho quedó en libertad.

El accidente ocurrió el domingo pasado en la localidad bonaerense de Punta Lara, cuando una Ford EcoSport chocó desde atrás a una Fiat Fiorino en la que viajaban Tadeo, sus padres y hermana, de 3 años, quien sufrió heridas y debió ser internada en el Hospital de Niños de La Plata.

Todas las noticias de Crónica, en vivo





Oscar Pacheco (66) es oriundo de la localidad de Ensenada, trabajador de Aguas Bonaerenses, y era quien manejaba la camioneta EcoSport. Si bien al principio fue demorado, recuperó la libertad a las horas tras ser fichado en la Comisaría 2° de Ensenada por la Policía Bonaerense, cuyo personal intervino en el hecho, que ocurrió en el cruce de las calles Almirante Brown y 106.

El reporte policial de la jornada marca tres imputados: uno de ellos es Iván Leonel Ledesma, vecino de Punta Lara, el padre del chico, registrado como esposo de Yazmín Jaimon (24 y madre del bebé) en documentos oficiales.

Tadeo Ledesma y su mamá cuando todo era felicidad (Redes).

El expediente del caso es por el delito de homicidio culposo, excarcelable según la ley argentina. La investigación está a cargo de la UFI N°10 platense de delitos culposos con el fiscal Carlos Vercellone y el Juzgado de Garantías N°5. Además, se investiga si la víctima o su hermana viajaban en una silla de seguridad al momento del impacto.

Desgarradora carta de la madre





La mujer expresó en las redes sociales el profundo dolor que atraviesa, luego de la tragedia que terminó con la vida del pequeño. "Mi vida, mami no estaba lista para esto. Te arrancaron de mis brazos injustamente. Tengo el alma partida; solo dame fuerzas, hijito, que estoy destruida", expresó.

El posteo de la madre de Tadeo (Redes).

En otra publicación, la mujer recordó el vínculo con su hijo y manifestó todo el amor que sentía por él. "Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy perfecto para estar en este mundo", reconoció.

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy



