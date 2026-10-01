¿Quién era Aixa Dana Mili, la chica de 20 años asesinada en Dique Luján?
La joven fue hallada semidesnuda y con signos de ahorcamiento. Los investigadores buscan a su novio, quien cuenta con antecedentes por violencia de género.
Tras la conmoción en la localidad bonaerense de Dique Luján por el asesinato Aixa Dana Mili (20), se conocieron algunos detalles de la vida de la joven.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Mariela Miozzo, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre.
¿Quién era Aixa Mili?
La joven era emprendedora y amaba la repostería, y tenía varios perfiles de redes sociales donde compartía sus distintos trabajos: en uno ofrecía maquillaje, en otro indumentaria y artículos de bazar.
Además, había sumado una nueva pasión: realizaba postres para los vecinos de la zona. "Delicias caseras hechas con amor", describía en su cuenta.
La víctima fue hallada por su padre, que regresaba de trabajar, y estaba ahorcada y semidesnuda. El principal sospechoso es su pareja, Alejandro Daniel Sofía (26), quien tenía múltiples denuncias previas por violencia y salió de la cárcel dos meses antes del crimen.
Tras el hecho, el presunto agresor subió un video a sus redes sociales despidiéndose de sus amigos y desde entonces está prófugo. En tanto, la víctima y el sospechoso mantenían una relación desde hacía más de un año. Si bien en el último tiempo la joven le decía a su familia que se habían separado, una allegada afirmó que habrían retomado el vínculo.
Grave denuncia
Según su testimonio, Aixa había denunciado a Sofía por violencia de género y testigos aseguraron haber visto en varias oportunidades cómo el hombre la ahorcaba y agredía en la vía pública. Incluso, los vecinos y su padre habían presentado denuncias.
Sin embargo, la última denuncia formal que la víctima presentó este año fue retirada. "Él le había dicho que cuando saliera la iba a matar. Después le dijo que iba a cambiar. Pero era todo una premeditación de lo que iba a hacer", señaló una fuente cercana a la familia.
El sospechoso había estado preso hasta hace dos meses por lesiones y amenazas y tiene antecedentes por robo y violencia. Según allegados a la víctima, "fue denunciado por otras cuatro mujeres por violencia de género".
Por razones que se desconocen, Sofía volvió a contactarla y hay testigos que los vieron juntos en el barrio este martes, y ese mismo día por la noche, cuando la joven estaba sola en la casa donde vivía con su papá, entre las calles 12 de Octubre y 9 de Julio, fue atacada y asesinada.
Mensaje del prófugo
En tanto, los policías no descartan que la escena del crimen donde se encontró a la víctima pudo haber sido montada por el presunto femicida.
El último mensaje que publicó Daniel Alejandro Sofía es un estado de WhatsApp donde reveló su intención de quitarse la vida y se despidió de sus amigos. Tras radicarse la denuncia, se activó el operativo policial para localizarlo.
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