Quién era Alfredo Wiebel, el empresario hotelero y ex piloto de carreras asesinado de un disparo

Empresario del rubro hotelero y apasionado por el automovilismo, Alfredo Matías Wiebel Giampaoli fue encontrado muerto de un disparo en un predio en construcción. Por el crimen, su exsuegro, un hombre de 82 años, es señalado como el principal sospechoso.

Tenía 48 años y su actividad empresarial estuvo principalmente ligada al turismo y la gastronomía. Junto a su hermano, administraba la franquicia Holy, un restobar que llegó a tener presencia tanto en Puerto Iguazú, Misiones, como en la Costanera de Posadas.

También estaba al frente del Z Hotel Boutique Iguazú, un establecimiento destinado a turistas de nivel medio y alto. El emprendimiento formaba parte de sus inversiones en Puerto Iguazú, uno de los principales destinos turísticos de Misiones.

Pero su perfil no se limitaba al mundo de los negocios. Wiebel Giampaoli también tenía una fuerte relación con el automovilismo y era conocido por su participación como piloto.

Quienes lo conocían lo recuerdan como un empresario muy activo en la vida comercial de la región, con distintos proyectos vinculados al turismo y la gastronomía.

Su pasión por el automovilismo





Más allá de sus negocios, el automovilismo ocupaba un lugar importante en la vida de Wiebel Giampaoli. Durante años participó como piloto en distintas categorías de la región y del ámbito nacional.

Entre ellas, compitió en el rally misionero, el TC 4000 Misionero y el Procar 4000, donde participó en la Clase B. Su presencia en las pistas hizo que también fuera una figura conocida dentro del ambiente del automovilismo provincial.

Alfredo Wiebel era empresario, piloto de carreras y apasionado por el automovilismo.

Fuera de las carreras, otra de sus pasiones era el rugby. Llegó a jugar en Cataratas Rugby Club y seguía de cerca a Los Pumas.

También tenía dos hijos, Francisco y Camila, quienes solían acompañarlo en las competencias. Según contaron personas que lo conocían, ambos ocupaban un lugar muy importante en su vida.

El crimen en Puerto Iguazú





La investigación comenzó el viernes por la mañana, cuando la Policía recibió un llamado por un hecho ocurrido en un predio de la Zona Industrial de Puerto Iguazú.

Al llegar, los efectivos encontraron a Wiebel Giampaoli tendido en el lugar y sin signos vitales. Las primeras pericias establecieron que había recibido un disparo de arma de fuego.

El cuerpo fue trasladado posteriormente a Posadas para la autopsia, mientras los investigadores empezaron a reconstruir qué había ocurrido antes del ataque.

Quién es el principal sospechoso y cuál es la hipótesis que se maneja





Desde el comienzo de la investigación, la atención de los investigadores se centró en el exsuegro de la víctima, Ángel Ramón Salazar, de 82 años. El hombre fue señalado como principal sospechoso y permanece internado bajo custodia policial.

Salazar también tiene una trayectoria empresarial vinculada al comercio exterior. Es titular de un estudio aduanero con operaciones relacionadas con Argentina, Brasil y Paraguay.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, después del disparo se retiró del predio en una camioneta. Más tarde fue localizado en una clínica de Puerto Iguazú, donde quedó internado y bajo custodia.

Uno de los puntos que busca determinar la investigación es qué desencadenó el enfrentamiento. Wiebel Giampaoli se había divorciado aproximadamente seis meses antes de su muerte de la hija de Salazar, con quien tenía dos hijos.

Además del conflicto familiar, los investigadores analizan la posibilidad de que existieran diferencias económicas entre ambos. Esa hipótesis estaría relacionada con negocios, inversiones o cuestiones patrimoniales.

Por ahora, esa línea forma parte de la investigación y no fue confirmada oficialmente por la Justicia. Los peritos también trabajan para determinar cómo ocurrió el ataque y encontrar el arma utilizada.