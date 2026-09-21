Quién era Gonzalo Andueza, el profesor de boxeo asesinado de un disparo en Colegiales

Gonzalo Iñaki Andueza tenía 40 años y era profesor de boxeo y personal trainer. Durante la madrugada del domingo, fue atacado a tiros en una plaza de Colegiales y murió horas más tarde en el Hospital Pirovano.

La víctima, conocido por sus seres queridos como "Goni", desarrollaba gran parte de su actividad vinculada al deporte. En sus redes se describía como boxing coach, personal trainer y preparador físico, y trabajaba en el gimnasio Sparring Center, ubicado en el barrio porteño de Almagro. También se dedicaba a la publicidad.

En su cuenta de Instagram compartía parte de su rutina, con videos y fotos de sus entrenamientos en distintos lugares. Entre esas publicaciones también había momentos junto a familiares y amigos, que mostraban otra faceta de su vida por fuera del trabajo.

Una de sus últimas publicaciones fue realizada apenas tres días antes de su muerte. En la imagen, tomada frente a un espacio verde en Brasil, aparecía con lentes y en una pose característica del deporte que practicaba. "Chama", escribió junto a un emoji de guante de boxeo.

Tras conocerse el crimen en Colegiales, sus familiares, amigos y compañeros de trabajo utilizaron las redes sociales para compartir mensajes de despedida.

El dolor de sus alumnos y colegas

"Amigo, hoy lloramos por cómo terminaron con tu vida y por toda la vida que merecía vivir. Te arrebataron los sueños, los proyectos, apagaron tu vida. Justicia", fue uno de los mensajes que se compartieron tras conocerse el crimen de Gonzalo Iñaki Andueza.

También hubo una despedida desde Sparrin Dojo, donde Andueza daba clases. "Con mucho dolor despedimos a nuestro profe. No te vamos a olvidar Gonza. Descansa en paz", escribieron.

La despedida en redes sociales a Gonzalo Andueza (Captura Instagram).

Por su parte, Omar "El Perro" Medina, del espacio Solo Box Gym, publicó una foto junto a Andueza y escribió: "Te voy a recordar mientras viva, amigo".

Otro de sus alumnos lo recordó en X y destacó el vínculo que tenía con quienes asistían a sus clases: "Gonza era mi profe de boxeo. Una gran persona. Se sabía el nombre todos y cada uno de sus alumnos/as. Tenía pasión por el boxeo. Arrancaba las clases con buena energía. Laburador y responsable. Qué tristeza. Que se haga justicia por Gonza".

La despedida en redes sociales a Gonzalo Andueza (Captura Instagram).

Cómo fue el crimen de Gonzalo Andueza

El crimen ocurrió durante la madrugada del domingo, alrededor de las 4:14, en una plaza ubicada en la esquina de Moldes y Aguilar, en Colegiales. Andueza caminaba por el lugar junto a otras personas cuando fue atacado.

En un momento, quienes estaban con él escucharon una fuerte detonación. Segundos después, Andueza cayó al suelo y descubrieron que había recibido un disparo.

Por el momento, no está claro qué ocurrió antes del ataque ni si hubo una discusión entre la víctima y el agresor.

Gonzalo Iñaki Andueza tenía 40 años y trabajaba como profesor de boxeo y personal trainer; el sospechoso detenido por el crimen tiene 25 años.

El hecho fue informado al 911 y una ambulancia del SAME llegó al lugar para asistir a Andueza. El hombre fue llevado al Hospital Pirovano, donde murió horas después a causa del disparo.

El agresor escapó a pie y la Policía comenzó a buscarlo. Con las cámaras de seguridad y otras medidas, los investigadores llegaron hasta una vivienda donde se habría ocultado un joven de 25 años.

La Policía secuestró una pistola Taurus Milenium de 9 milímetros durante la detención del sospechoso.

El sospechoso fue detenido poco después de las 19, a unas 15 cuadras del lugar del ataque. Los agentes lo encontraron cuando salía de una casa ubicada sobre la avenida Cabildo al 100 y estaba por subir a un auto pedido mediante una aplicación.

Al momento del arresto llevaba una mochila negra con un celular, una pistola Taurus Milenium 9 milímetros, tres cargadores y 34 municiones. Ahora, los peritos deberán establecer si el arma está vinculada con el disparo que terminó con la vida de Andueza.