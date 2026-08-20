¿Quién era la mujer asesinada por el ex marido en una farmacia de Rosario?

Carina Candelas fue asesinada a puñaladas en el depósito de una farmacia de Rosario y por el crimen fue detenido su exmarido, Martín Banchero. El ataque ocurrió durante la mañana del miércoles en el comercio ubicado en la esquina de Dorrego y Zeballos.

Según la investigación, Banchero sorprendió a Candelas en su lugar de trabajo, la atacó delante de sus compañeras y escapó.

La víctima, de 56 años, les había contado a sus compañeras que sufría hostigamiento por parte de su exmarido, de 55, desde que habían terminado la relación, en diciembre del año pasado.

Incluso, algunas de las mujeres que trabajaban con ella habían presenciado episodios de ese tipo.

Por su parte, una de las testigos describió el episodio: "Fue rapidísimo. Estaba estacionada en el auto. Un auto paró al lado mío y entró alguien a la farmacia. Después noté que alguien salió corriendo y salieron corriendo las chicas de la farmacia. Él se subió de nuevo al auto, un Citroën, y se fue rápido".

"Crucé la calle para ver qué sucedía. Pensaba que se trataba de un robo, pero una chica que salía de comprar me dijo: 'Parece que fue el exmarido que le dio varias puñaladas'. Detrás de ella, salieron otras empleadas de la farmacia en estado de shock, pidiendo sábanas para cubrir las heridas. Gritaban pidiendo ayuda porque la veían mal", narró otra mujer ante medios locales.

Quién era Carina Candelas





Candelas contaba con una trayectoria de más de 20 años en el rubro farmacéutico, según su perfil profesional en LinkedIn. Actualmente era una de las encargadas de Marketing Farm, el comercio donde ocurrió el femicidio.

"Trabajaba hace mucho en la farmacia, era muy atenta, al igual que todas las chicas. Siempre le iba a pedir consejo a la farmacia por algún medicamento", contó a Rosario3 una vecina de la cuadra que se encontraba barriendo la vereda cuando ocurrió el ataque.

"Hace muchos años que la farmacia funciona acá y Carina era muy conocida en el barrio. Se que una de las compañeras intentó detener el ataque, pero no pudo", completó la mujer.

Qué dijo la fiscal del caso sobre el hostigamiento





La fiscal Laura Riccardo explicó que familiares y conocidos de Candelas relataron durante la investigación distintos episodios de hostigamiento por parte de Banchero.

"Relatan episodios de hostigamiento, como buscarla, seguirla y gritarle cosas", detalló la fiscal. Y agregó: "Era una relación conflictiva, donde él aparentemente la venía molestando en distintos episodios".

Riccardo también confirmó que Candelas no había realizado denuncias previas contra su exmarido por violencia de género.

Banchero permanecerá detenido mientras avanza la investigación. La Fiscalía analiza los testimonios y las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad de la zona.

Luego se realizará una audiencia en la que se conocerán los cargos en su contra y se definirá cómo continúa el proceso.

Cabe señalar que tras cometer el femicidio, el acusado huyó a su domicilio ubicado en Colón al 2000, donde fue detenido por la Policía en el ascensor del edificio. Asimismo, trascendió que habría atentado contra su vida, aunque la fiscal apuntó que ese supuesto intento está siendo investigado.

Al momento de su detención, el hombre se encontraba herido, ensangrentado y con una botella de alcohol.

Organizaciones feministas y sociales marcharon en Rosario





Por último, cabe mencionar que distintas organizaciones sociales y feministas se manifestaron en la plaza 25 de Mayo ante el femicidio de Carina Candelas. Con este caso se elevó a trece el número de femicidios en Rosario en lo que va del año, tres de ellos en las últimas dos semanas. Mientras tanto, en la provincia de Santa Fe la cifra escala a 32.

Bajo la consigna "Basta de matarnos", la convocatoria fue lanzada el mismo miércoles por la Asamblea Feminista Rosario. "No queremos seguir contando muertas. Frente a la violencia machista y el abandono de las políticas de género, el Estado es responsable", planteó la organización.



