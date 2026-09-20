Quién era la mujer de 43 años que fue asesinada por su pareja

Un nuevo femicidio se descubrió luego que una mujer de 43 años fue asesinada, y de que su familia apuntara como principal sospechoso a su pareja Lucas Matías Nittiolli, de 35 años, quien permanece detenido desde el último miércoles.

La víctima, identificada como Karina Villarruel, padecía una enfermedad terminal que intentó ser utilizada por el supuesto femicida para ocultar el crimen, y trabajaba junto a su familia en un comercio familiar.

Villarruel había sufrido diversos episodios de violencia por parte de Nittiolli: le quitaba el celular, la aislaba de sus seres queridos y le impedía ver a sus dos hijos, de 11 y 19 años respectivamente.

A pesar del contexto que atravesaba, la víctima no se animaba a hacer las denuncias contra su pareja, según lo que habían expresado sus familiares tras el brutal asesinato que se dio el martes.

Según trascendió, en los últimos meses, Villarruel también le había ofrecido un puesto de trabajo en el comercio familiar a Nittiolli, que se encontraba desempleado. La víctima fue asesinada en su domicilio del barrio Lomas de San José, en Moreno.

Cómo fue el asesinato

El hombre de 35 años llamó a las autoridades policiales el miércoles para denunciar que había encontrado sin signos vitales a su pareja, y que podría estar vinculado a una enfermedad terminal. El cuerpo no presentaba signos de violencia; sin embargo, a las pocas horas fue detenido acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo de pareja, por alevosía y por haber mediado violencia de género.

La pareja de Villarruel fue detenida el miércoles.

La autopsia determinó que Villarruel falleció a causa de una "insuficiencia respiratoria secundaria por asfixia mecánica producto de un mecanismo de compresión extrínseca" y comenzó a investigarse la hipótesis del femicidio.

Nittiolli fue citado a una dependencia policial para realizarse un chequeo médico y allí constataron que tenía lesiones en ambos antebrazos, que eran compatibles con rasguños. Por lo tanto, la víctima se habría intentado defender del presunto ataque.



