Quién era Marina Segovia, la creadora de contenido hallada muerta junto a su pareja en Corrientes

La Justicia de la provincia de Corrientes investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 46 años y un hombre de 26 en una vivienda del barrio Bañado Norte. La hipótesis principal indica que se trataría de un femicidio seguido de un suicidio.

La víctima fue identificada como Marina Rosalía Segovia, quien se dedicaba a la producción de contenidos para plataformas digitales y a diversos emprendimientos que gestionaba en forma independiente.

El cuerpo de Marina fue hallado junto al de su pareja. Los investigadores sospechan que podría haber sido un femicidio seguido de un suicidio.

¿Quién era Marina Rosalía Segovia?

Segovia era madre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad. En sus cuentas de redes sociales se definía como "mamá emprendedora" y "apasionada" de la comunicación y la creación de contenido, trabajo que realizaba desde hacía una década.

La mujer solía compartir material sobre su vida cotidiana, recomendaciones enfocadas en el desarrollo personal y pautas de orientación para usuarios interesados en la gestión de redes sociales.

Además, Segovia ofrecía prestaciones de estética capilar, manicuría y venta de cosméticos.

Asimismo, la víctima ofrecía asistencia y acompañamiento a personas con problemáticas de adicción en el marco de las actividades comunitarias de una institución religiosa.

La última publicación en sus redes fue en la mañana del sábado.

¿Quién era el hombre que fue encontrado junto a Marina Segovia?

Fuentes judiciales confirmaron que Segovia estaba de novia con Sergio Hugo Sánchez, de 36 años, de quien no se registraban antecedentes penales, aunque había sufrido cuadros de consumo problemático de sustancias.

Previo al hallazgo de los cuerpos, la familia de Sánchez había denunciado su desaparición ante la falta de contacto durante el fin de semana.

El lunes al mediodía, el cuerpo de Marina fue encvontrado en una vivienda ubicada sobre el Pasaje Dante al 320. Uno de los hijos de la mujer acudió a la propiedad luego de varios intentos por comunicarse con ella.

Para ingresar a la vivienda, el joven debió forzar una de las entradas del lugar. Una vez en el interior, encontró a su madre fallecida junto al cuerpo de Sánchez.

Los análisis médicos preliminares indicaron que la causa de muerte de Segovia se debió a estrangulamiento. En tanto, las pruebas iniciales sugieren que el ahorcamiento se produjo con un cable.