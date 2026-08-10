Quién era Maximiliano Díaz, el hombre asesinado por Pity Álvarez, y qué pasó la noche del crimen

Este lunes, ocho años después del homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, comenzó el juicio contra Cristian "Pity" Álvarez. El inicio del proceso volvió a poner el caso en el centro de la escena y despertó las preguntas sobre qué ocurrió aquella noche y quién era la víctima.

En el barrio Samoré, en Villa Lugano, el hombre era conocido como "El Gringo". Tenía 36 años cuando murió y conocía desde hace tiempo al ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, aunque nunca tuvieron una relación de amistad, según contó su hija, Jacqueline Guzzardi.

La relación entre ambos estaba marcada por un enfrentamiento anterior. Según la investigación, todo había empezado a partir de un episodio relacionado con el consumo de drogas y terminó generando un conflicto que quedó abierto entre los dos.

En una de esas ocasiones, Álvarez necesitaba conseguir drogas y Díaz se ofreció a trasladarlo hasta la Villa 1-11-14. Una vez ahí, el "Gringo" se habría retirado con la mochila del músico. Después, "Pity" aseguró que algunas de sus pertenencias desaparecieron y lo señaló como responsable.

El conflicto no quedó atrás. Durante la madrugada del 12 de julio de 2018, ambos volvieron a encontrarse en el complejo habitacional de Villa Lugano. Ese encuentro terminó con la muerte de Díaz.

Cristian "Pity" Álvarez junto a Cristian Maximiliano Díaz.

Al momento de su muerte, Díaz vivía en Villa Fiorito, aunque durante años había residido en una de las torres del barrio Samoré. El edificio estaba ubicado junto a la construcción donde vivía Álvarez. Parte de su familia continuó viviendo en el complejo, entre ellos su hija, Jacqueline.

La noche del hecho, Díaz pasó por la casa de la chica para llevarle algunas cosas. Ella lo despidió con un beso, sin imaginar que pocas horas después volvería a verlo, pero esta vez muerto frente a una de las torres del complejo.

"Cuidate, ma, y portate bien. No hagas lío", recordó Jacqueline sobre las últimas palabras que le dijo su padre antes de irse.

Cómo fue el asesinato de Maximiliano Díaz





Todo ocurrió cerca de la 1.30 de la madrugada. Álvarez salió de la Torre 12 B del barrio Samoré junto a su amiga Agustina Inbernoz. A unos 50 metros se encontraban Díaz y su amigo Carlos Ulises Stiempcich.

Al cruzarse, Díaz se acercó al músico y retomó la discusión que ambos arrastraban desde hacía tiempo. "Vos sabés quién soy, te acordás de mí, te acordás cuando yo te llevé a la villa, vos dijiste que te faltaban cosas en la mochila y yo no soy rastrero", le dijo.

El intercambio fue subiendo de tono hasta que, según la reconstrucción judicial, Díaz desafió a Álvarez a pelear. Stiempcich intervino para intentar separarlos. En medio de la tensión, el "Gringo" le tocó la gorra al músico y amagó con golpearlo con la cabeza.

Fue entonces cuando Álvarez sacó una pistola calibre .25 que llevaba en el bolsillo derecho de su campera. Díaz, al advertir que estaba armado, le respondió: "Si vas a tirar, tirá, gato". El músico disparó.

El primer tiro fue efectuado a corta distancia y alcanzó a Díaz en la cabeza, provocando su caída. De acuerdo con las pericias y los testimonios reunidos en la causa, Álvarez volvió a disparar al menos tres veces cuando la víctima ya estaba en el suelo.

Inbernoz presenció toda la secuencia. Después de escuchar los disparos, se agachó y le preguntó al músico: "¿Qué hiciste, Cristian? ¿Qué hiciste?". La misma frase fue recordada por algunos vecinos que se asomaron a sus ventanas al escuchar las detonaciones.

Maximiliano Cristian Díaz.

Tras el ataque, Álvarez le pidió a Inbernoz las llaves de su auto. Se subieron al vehículo y, pocos metros después, el músico le entregó el arma. "Tomá, tirá esto", le dijo. La mujer declaró que estaba aterrada y que arrojó la pistola en una alcantarilla de la colectora Dellepiane Sur.

El arma fue encontrada posteriormente en ese lugar. Durante el recorrido, además, Inbernoz contó que Álvarez se sacó la campera, la encendió con un encendedor y la dejó en la calle. Luego continuaron hasta Pinar de Rocha, donde el músico fue a presenciar un recital de Ulises Bueno.

Álvarez estuvo varias horas prófugo y finalmente se presentó durante la mañana siguiente en la Comisaría 52 de Villa Lugano. Antes de ingresar, reconoció ante los medios que había sido el autor del homicidio: "Lo maté porque era entre él o yo. Cualquier animal hubiera hecho lo mismo".

La hija de Maxiliano Díaz y el recuerdo que dejó el asesinato





Jacqueline tenía 16 años cuando descubrió que algo grave había ocurrido. Alguien tocó el timbre de su departamento y bajó para ver qué pasaba. Ahí encontró a su padre junto a un charco de sangre.

"Lo reconocí al verlo. Me lo quedé mirando en estado de shock, no sabía si estaba vivo, muerto o agonizando. Estuve unos 20 minutos pensando que iba a venir una ambulancia, hasta que llegó mi mamá y nos dijeron que estaba muerto", recordó en una entrevista con Télam en 2022.

También quedó sorprendida al conocer la identidad del responsable. Jacqueline conocía a Pity Álvarez del barrio y antes del homicidio escuchaba su música.

Después de aquella noche, eso cambió por completo. "No puedo escucharlo desde que mató a mi papá. No puedo escuchar ni siquiera su nombre ni una canción de él porque me mareo y me empiezo a sentir mal. Me da pánico de solo verlo", contó.

Sobre el artista, agregó: "Será lo que será como músico, pero como persona mató a mi papá".

El recuerdo de la hija de Cristian Maximiliano Díaz (Imagen: Facebook).

En abril de 2021, la joven publicó en redes dos fotos junto a Díaz y recordó el momento en que recibió la noticia: "Tuve la sensación de que todo se detenía, no pude escuchar nada más, me congelé, me fui con vos".

También contó cómo fueron sus visitas al cementerio y habló de aquello que sentía que había quedado pendiente entre ambos.

"Te he ido a visitar al cementerio; algunos días no logré decir nada, otros simplemente llorar, otros te pedí perdón. Perdón por no haberte aprovechado tanto", escribió.

En mayo pasado, cuando se confirmó que Álvarez estaba en condiciones de afrontar el juicio, Jacqueline volvió a expresarse en sus redes sociales. "Gracias señor, todo llega... realmente los tiempos de Dios son perfectos", publicó.

El juicio comenzó este lunes 10 de agosto. El debate había sido suspendido en 2023 debido al estado de salud mental del cantante. Las audiencias se extenderán hasta septiembre en los tribunales de la calle Paraguay 1536, en Recoleta, y en la primera jornada está previsto que el músico declare.

El juicio contará con alrededor de 70 testigos, entre ellos personas que estuvieron vinculadas con el hecho y con el posterior tratamiento de Álvarez. Si es encontrado culpable de homicidio, podría recibir una pena de entre 8 y 25 años de cárcel.