Quién es Bebote Álvarez, el ex líder de la barra de Independiente acusado de integrar una banda narco

La Policía detuvo este viernes al ex líder de la barra brava de Independiente Pablo "Bebote" Álvarez, acusado de ser integrante de una banda dedicada al narcotráfico de alcance internacional.

La aprehención se produjo en una serie de cinco allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Quién es Bebote Álvarez: el prontuario del histórico barra detenido

Bebote fue líder de la barra de Independiente entre 2004 y 2012 de manera ininterrumpida, aunque su experiencia empezó mucho antes, en 1987, cuando con 13 años comenzó a integrarla.

Fue durante la época de José Fabián Fernández, alias el Gallego Popey, un histórico líder de la barra brava del Rojo.

Bebote en la detención de este viernes.

Entre 2003 y 2004 tomó el mando de la barra tras estar preso cuatro años y medio en Sierra Chica, tras el asesinato de su antecesor, Gordo Raúl, cuyo homicida nunca fue determinado por la Justicia.

Luego, formó parte de Hinchadas Unidas Argentinas, este nutrido grupo de barras de distintos clubes que viajó al mundial 2010.

Pero el reinado de Bebote en el club comenzó a caer con la victoria en las elecciones del club de Javier Cantero, quien lo denunció ante la Justicia por amenazas, lo que lo llevó a cederle el liderazgo a "Loquillo" Rodríguez.

Pero cuando quiso volver ambos comenzaron a enfrentarse por el poder y desde entonces no volvió a controlar la barra oficial.

En 2017 fue denunciado por extorsionar al por entonces entrenador de Independiente, Ariel Holan, con dinero para viajar al mundial de Rusia 2018 y quedó detenido.

Fue condenado a 3 años y medio de prisión de ejecución efectiva en 2019 por este caso, y de nuevo fue detenido en 2025 por intentar pelear junto a un grupo de 200 barras con la facción oficcial de la barra.







